Les espoirs de victoire de Tänak déjà compromis en Estonie

Ott Tänak n'a pas longtemps profité du plaisir de rouler à domicile. Le Champion du monde 2019 a signalé un problème moteur sur sa Ford Puma après avoir réalisé le meilleur temps lors du premier passage dans le shakedown du Rallye d'Estonie, ce jeudi matin. Remorquée jusqu'au parc d'assistance, la voiture a été auscultée par l'équipe M-Sport et le verdict a d'emblée compromis les espoirs de victoire que pouvait nourrir Tänak.

Face à un problème jugé "assez important", M-Sport a en effet dû se résoudre à changer le moteur de son leader. Le règlement du WRC l'autorise, cependant la mise en place d'une nouvelle unité de puissance entraîne une pénalité de cinq minutes. Ott Tänak sait donc d'ores et déjà qu'il n'a pratiquement aucune chance de se battre pour la victoire à domicile.

"Nous ne savons pas exactement", a indiqué Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport, lorsqu'il lui a été demandé quelle était la nature du problème. "Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'un problème moteur assez important et que nous n'avons pas d'autre choix que de changer le moteur. Le règlement nous autorise à le faire, mais cela signifie que nous allons écoper d'une pénalité avant le départ du rallye."

"C'est un début de rallye vraiment frustrant, et possiblement le pire départ que nous puissions avoir, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agira d'une pénalité de temps et le règlement dispose qu'elle sera de cinq minutes, cela va donc nous placer face à un désavantage sérieux."

"Nous devons basculer sur un autre objectif et nous ne pouvons rien changer à ce qui s'est passé. Nous allons devoir nous concentrer sur le fait d'essayer de sauver le maximum de cette épreuve, ce qui sera évidemment très difficile", a ajouté le directeur de l'équipe, à quelques heures du départ de l'un des rallyes les plus rapides du WRC, que Tänak avait remporté en 2020 avec 22 secondes d'avance.

Ces deux dernières années, la victoire a été assurée avec une marge d'environ une minute, au profit de Kalle Rovanperä. Face à l'avance prise par le Finlandais durant la première moitié du championnat, Ott Tänak venait d'annoncer sa volonté de se battre, souhaitant se relancer cet été alors qu'il n'avait pas renoncé à ses espoirs de titre.

"La plus grande déception est pour Ott et Martin [Järveoja, son copilote]", a admis Richard Millener, "et je comprends parfaitement la situation dans laquelle ils se trouvent, étant donné que nous sommes dans leur pays et compte tenu des attentes et du soutien de leurs fans nationaux. Il n'y a rien de plus frustrant que cela, mais nous ne pouvons pas y faire grand-chose."

Changement de moteur sur la voiture d'Ott Tänak (M-Sport Ford World Rally Team)

"Je dirais que cela nous a surpris", a-t-il ajouté, admettant qu'il est peu probable que M-Sport soit en mesure d'approfondir les causes du problème avant la fin de l'année, compte tenu du règlement. "Tout est passé en revue dans les contrôles précédant l'épreuve, tout est contrôlé minutieusement. Tout a été validé et tout fonctionnait au Royaume-Uni, nous sommes donc très surpris de rencontrer un problème très tôt. Mais cela fait partie des choses que nous ne pourrons pas examiner avant énormément de temps, étant donné que les moteurs sont scellés pour la saison. C'est difficile à digérer."

En dépit de ce coup dur, Ott Tänak devrait être au départ pour la première spéciale qui aura lieu ce soir, un court chrono qui lancera le rallye à Tartu avant les spéciales principales attendues au cours des trois prochains jours.

Une fois l'Estonien écarté, c'est finalement le pilote Toyota Kalle Rovanperä, leader du championnat, qui a dominé le shakedown en devançant Thierry Neuville (Hyundai) de 1"2 grâce à son quatrième passage. Esapekka Lappi, coéquipier du Belge, est troisième, 0"5 plus loin.

Lire aussi : Les propositions de Thierry Neuville pour améliorer le WRC