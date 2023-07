Ott Tänak ne "renonce absolument pas" au championnat

Ott Tänak a connu des résultats en dents de scie depuis son retour chez M-Sport cette année, après trois saisons passées chez Hyundai. Vainqueur en Suède et deuxième en Croatie, le Champion du monde 2019 n'a décroché aucun autre podium cette saison. Avant son rallye national en Estonie, Tänak est troisième du championnat, avec autant de points que Sébastien Ogier, qui ne sera pas au départ cette semaine, un de moins qu'Elfyn Evans et surtout 42 unités de retard sur Kalle Rovanperä.

Malgré l'écart conséquent qui le sépare du pilote Toyota, le représentant de M-Sport n'a pas renoncé à la couronne mondiale. "Nous abordons la deuxième moitié de la saison et nous ne renonçons absolument pas au championnat, donc nous sentons que nous devons hausser notre niveau de jeu et réunir tous les éléments", a déclaré Tänak.

M-Sport a tout fait pour aider son pilote avant l'Estonie, en organisant des essais puis en l'alignant au rallye de Louna-Eesti, disputé dans son pays et où il s'est imposé. Seulement deux semaines sépareront le Rallye d'Estonie de celui de Finlande et Tänak prendra le temps de participer à une épreuve supplémentaire, le HYAcenter Ralli dont il est tenant du titre, afin de se préparer aux routes finlandaises

"Nous avons connu des préparatifs assez intenses. Nous avons fait des essais avant le rallye puis participé à une petite épreuve, donc il y eu de gros efforts pour être aussi bons que possible en Estonie. Évidemment, les deux prochains rallyes seront purement tournés sur la performance, donc nous avons fait tout notre possible et nous verrons notre écart avec la concurrence."

"Il y aura peu de temps avant la Finlande, donc si quelque chose ne fonctionne pas vraiment en Estonie, la semaine qui suivra sera à fond, mais j'espère être déjà à un bon niveau en Estonie", a ajouté Tänak.

Ott Tänak et Martin Järveoja (au second plan)

Dans la seconde Ford, Pierre-Louis Loubet, qui a égalé son meilleur résultat de la saison en prenant la sixième place au Safari Rally, se prépare à un terrain très différent en Estonie. "Il y a beaucoup de changements à faire avant ce genre de rallye", a souligné le Français. "C'est presque l'opposé de ce que nous avons vu sur les précédents rallyes, qui ont été assez cassants ! Nous pouvons nous attendre à ce que les routes estoniennes soient très propres et très rapides. Nous allons faire de gros changements dans les réglages de la voiture : la hauteur de caisse, les amortisseurs, vraiment tout."

"Je suis impatient, c'est vraiment l'un des rallyes les plus sympas de la saison. Avec les vitesses élevées en ligne droite, en virages et partout, c'est vraiment une belle épreuve pour que ces voitures Rally1 montrent leur vitesse. Nous allons essayer de prendre du plaisir, avec l'espoir de décrocher un bon résultat !"

M-Sport sera naturellement surtout tourné vers Ott Tänak, qui nourrit de gros espoirs à domicile. "Par rapport au dernier Rallye au Kenya, l'Estonie présente un défi totalement différent", a souligné Richard Millener, patron de l'équipe. "C'est l'une des épreuves les plus rapides de la saison et l'une des plus importantes pour nous, celle à domicile d'Ott."

"Nous savons que nous aurons un gros soutien des Estoniens au cours du week-end. Nous avons fait de gros efforts pour le préparer aussi bien que possible avec les essais et le Rallye Louina-Eesti. Ce sera fantastique de voir Ott briller chez lui et c'est évidemment l'objectif du rallye."