Tänak piégé à son tour, Neuville prend la tête du Rallye de l'Acropole

On avait laissé le clan Hyundai monopoliser le tiercé de tête au terme d'une première journée qui avait fait de gros dégâts sur le Rallye de l'Acropole, mais en ayant à l'esprit que la partie la plus indigeste du menu restait à venir. Ce samedi, il fallait en premier lieu affronter l'unique passage dans la spéciale de Rengini, la plus longue du week-end, flirtant avec la trentaine de kilomètres.

Seul candidat à la victoire épargné par les ennuis la veille, Ott Tänak a cette fois-ci souffert d'emblée, crevant par deux fois : à l'arrière droit après 5 km seulement puis à l'avant droit une dizaine de bornes plus tard. La facture a été de quatre minutes avec, en prime, l'absence de tout autre joker jusqu'à la mi-journée après avoir utilisé ses deux roues de secours.

Dani Sordo a ainsi hérité de la tête de l'épreuve, tandis que Thierry Neuville a signé le premier scratch du jour pour deux dixièmes devant Sébastien Ogier. Le Belge, évoquant des "conditions complètement différentes" sur la route par rapport à vendredi, a également mis en avant un choix de réglages lui convenant mieux et le choix de quatre pneus durs pour ne pas prendre de risques inutiles. Quant aux commentaires polémiques de son rival pour le titre, il n'y a pas répondu : "No comment".

Ogier grappille

Sébastien Ogier peut encore croire à la deuxième place... voire mieux ! Photo de: Toyota Racing

Si l'on s'attendait à voir Dani Sordo lâcher tôt ou tard la tête du rallye au profit du leader du championnat, cela ne s'est pas produit dans l'ES8, où Sébastien Ogier a signé le scratch devant l'Espagnol tout en reprenant 10"5 au Belge afin d'entretenir l'espoir et de rester à l'affût de toute mésaventure devant lui. "Les écarts sont trop grands, on continue à faire le boulot du mieux possible", explique le pilote Toyota.

Il s'est ainsi octroyé le meilleur temps dans l'ES9, grappillant 5"7 supplémentaires sur Thierry Neuville, qui s'est toutefois emparé de la tête du rallye au détriment de son coéquipier Dani Sordo. Ce dernier a été victime d'une crevaison à l'arrière droit dans les derniers kilomètres, concédant 50 secondes qui relancent un peu plus encore Sébastien Ogier.

Derrière le quatuor de tête, Grégoire Munster a disparu du classement après être sorti de la route dans la dernière spéciale de la matinée, tandis qu'Elfyn Evans, Takamoto Katsuta et Adrien Fourmaux attendent logiquement le Super Sunday pour tenter de sauver les meubles.

Scratchs du samedi matin

ES7 28,67 km Rengini T. Neuville ES8 20,95 km Thiva S. Ogier ES9 25,87 km Aghii Theodori 1 S. Ogier

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES9