Tempête au parc, stabilité au classement : Pajari toujours en tête au Paraguay

En tête du Rallye du Paraguay avec 11"9 hier soir, Sami Pajari a creusé son avance au fil de cette deuxième journée. Il a fait preuve d'une grande maîtrise pour atteindre une marge de 24"1 sur son plus proche poursuivant, Hayden Paddon, solide face à une concurrence largement décimée dès les premières spéciales du week-end.

Après l'accumulation de problèmes de pneus hier, c'est un orage dantesque qui a lancé cette journée de samedi. Le parc d'assistance s'éveillait à peine lorsqu'il a été balayé par des vents violents chargés de pluie et de grêle. Les dégâts ont été nombreux, particulièrement au niveau des structures des petites équipes, y compris M-Sport qui a dû réinstaller sa zone de service dans une tente louée pour l'occasion.

Étonnamment, les spéciales en ont été pratiquement épargnées, à la seule exception de Trinidad où subsistaient quelques traces d'humidité. Les prévisions annonçant de fortes pluies avaient donc inutilement incité les équipes à régler les voitures pour des routes mouillées.

Si les conditions d'adhérence en constante évolution sont restées compliquées à gérer pour les pilotes, les températures plus fraîches ont réduit le risque de délaminations et de crevaisons, et la stabilité du classement s'en est directement ressentie.

Pajari a beau avoir perdu une partie de son aileron arrière dans l'ES11 après un passage dans un fossé, il a regagné le parc d'assistance à la mi-journée avec une confortable avance de 22"8 sur Paddon, qui a vaillamment tenu son rang mais a eu du mal à retrouver la vitesse et les sensations qu'il avait eues vendredi.

Le Finlandais s'est fait une autre frayeur dans une sortie de route dès l'entame de l'après-midi. Il a tout de même fait mieux que son adversaire dans cette ES13 et il est resté serein alors que la gestion des pneus devenait de plus en plus décisive.

Hayden Paddon conserve la deuxième place ce soir. Photo : Hyundai Motorsport

"L'après-midi a été assez excitant, même si les conditions étaient plus simples. Nous avons tout de même rencontré quelques petites difficultés ici et là. Les conditions changent beaucoup, il faut donc réagir rapidement", a expliqué Sami Pajari, désormais proche d'une troisième victoire d'affilée après celles obtenues en Estonie et en Finlande.

"C'est génial et je dois me réjouir d'être en tête, mais je vois encore beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. En Finlande ou en Estonie, une avance de 25 secondes serait solide, mais ici, il suffit d'une spéciale dans de mauvaises conditions pour commettre facilement une petite erreur."

"Je ne sais pas exactement quelles sont les dernières prévisions pour dimanche, mais nous attendons de la pluie. Reste à savoir où, quand et en quelle quantité. Nous verrons bien."

Fourmaux revient fort sur Evans et lorgne sur le podium

Elfyn Evans, vainqueur de la première spéciale du jour, a fait preuve de la plus grande régularité puisqu'il affiche ce soir exactement le même retard qu'hier sur Sami Pajari. Sa place sur le podium ne tient toutefois qu'à un fil, menacée par un Adrien Fourmaux survolté.

Le Français s'est une nouvelle fois affirmé comme le plus performant du jour, avec cinq scratchs dans sa besace. Ce soir, son retard sur le premier est passé sous la minute et, surtout, il n'est plus devancé que de 3"3 par le leader du championnat, aidé en cela par une étonnante contre-performance d'Evans dans la super spéciale qui bouclait la journée et qui à elle seule a coupé 9"8 dans la petite marge du Gallois.

"Je suis très fier et je dois accepter que je me bats contre le leader du championnat. C'était donc plutôt sympa de lui reprendre, je crois, 49 secondes, alors que je n'ai commis qu'une seule erreur", a déclaré Fourmaux, faisant référence à une petite intersection manquée dans l'ES16.

"De toute évidence, nous avons une très bonne voiture pour ces conditions et les réglages m'ont vraiment aidé. Hier soir, nous avions modifié quelque chose en prévision de la pluie, mais cela m'a en fait très bien convenu sur le sec, alors j'ai conservé ces réglages pour l'après-midi", a ajouté le pilote Hyundai. Son objectif pour demain ? "La troisième place, voire mieux."

Adrien Fourmaux fond sur Elfyn Evans pour le podium. Photo : McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

Elfyn Evans a quant à lui admis ne pas avoir réussi à trouver le rythme nécessaire pour rivaliser avec le Français. "Adrien a réalisé une très belle journée et il semble que nous ayons été un peu trop prudents. Je n'ai pas réussi à trouver la vitesse aussi facilement. Cela va rendre la journée de demain intéressante", a-t-il déclaré.

Sur les routes sèches du jour, le pilote M-Sport Josh McErlean a eu du mal à maîtriser sa Puma, réglée ce matin pour la pluie, mais il a réussi à longtemps résister à Oliver Solberg pour conserver la cinquième place. L'Irlandais s'est finalement fait reprendre dans la super spéciale après une glissade l'ayant envoyé percuter un panneau publicitaire, et il pointe ce soir à 6"3 du pilote Toyota.

Le pilote local Diego Domínguez occupe la septième place au classement général et mène le WRC2 – et ce alors qu'il a passé une partie de la matinée à piloter sans ses lunettes après les avoir malencontreusement… oubliées sur le toit de sa voiture ! Il a fallu toute l'ingéniosité de son épouse pour lui trouver une paire de rechange chez un opticien pendant l'assistance de la mi-journée !

Jon Armstrong est remonté à la huitième place et devance ce soir d'autres pilotes du WRC2, Gus Greensmith et Fau Zaldivar, qui complètent le top 10. Quant aux trois pilotes Rally1 ayant abandonné hier, ils sont bel et bien repartis et tenteront de viser les points du Super Sunday et de la Power Stage dimanche. C'est le cas notamment de Sébastien Ogier, qui a remporté deux spéciales aujourd'hui.

Il ne reste désormais plus que cinq spéciales au programme de cette journée, laquelle a été légèrement réduite à 66,35 km et reste menacée par la pluie.

scratchs du SAMEDI ES9 21,15 km Bella Vista 1 E. Evans ES10 10,95 km Bella Vista Sur 1 A. Fourmaux ES11 19,40 km Hohenau 1 A. Fourmaux ES12 14,82 km Trinidad 1 S. Ogier ES13 21,15 km Bella Vista 2 A. Fourmaux ES14 10,95 km Bella Vista Sur 2 A. Fourmaux ES15 19,40 km Hohenau 2 A. Fourmaux ES16 14,82 km Trinidad 2 S. Ogier ES17 3,10 km Encarnación Costanera T. Katsuta

Rallye du Paraguay - Classement après l'ES17

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 2h48'29"7 2 H. Paddon Ford M-Sport +24"1 3 E. Evans Toyota +56"3 4 A. Fourmaux Hyundai +59"6 5 O. Solberg Toyota +3'25"7 6 J. McErlean Ford M-Sport +3'32"0 7 D. Domínguez Toyota (Rally2) +6'20"4 8 J. Armstrong Ford M-Sport +6'44"7 ... 39 S. Ogier Toyota +1h04'10"3 ... 43 T. Neuville Hyundai +1h12'10"4 ... 45 T.Katsuta Toyota +1h19'37"5