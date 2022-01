Toyota dévoile sa Rally1 pour la saison 2022

Dans le cadre de l'événement de lancement de la saison 2022 du WRC, Toyota a présenté sa nouvelle GR Yaris au Hangar-7 de Salzbourg, en présence du nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. La firme japonaise a choisi de poursuivre son aventure victorieuse en Championnat du monde des Rallyes avec une livrée "d'usine" blanche, noire et rouge, similaire à celle de l'an passé.

Toutefois, avec l'entrée en vigueur de la toute nouvelle réglementation Rally1, la dénomination hybride est désormais clairement visible sur les flancs des voitures, tout comme les entrées d'air proéminentes afin de refroidir au mieux la partie hybride des unités de puissance.

Comme le veulent les règles, la Toyota GR Yaris est ainsi équipée d'une unité hybride de 100 kW reliée à un moteur à combustion interne turbo de 1,6 litre, qui peut produire 500 chevaux par à-coups lorsqu'ils fonctionnent en tandem. Les pilotes pourront déclencher des boosts de puissance hybride en utilisant la pédale d'accélérateur et débloqueront d'autres boosts au cours des spéciales s'ils régénèrent les 30 kilojoules d'énergie nécessaires au moment du freinage.

Les voitures de Rally1 sont construites autour d'un nouveau châssis plus sûr, à structure spatiale en acier, construit de toutes pièces, sans utiliser la base d'une voiture de série. Par rapport à leurs prédécesseurs, les véhicules seront environ 70 kg plus lourds, leur capacité aérodynamique sera réduite de 15%, le débattement des suspensions sera moindre et ils seront dépourvus de différentiel central.

Quatre Toyota seront engagées cette saison. D'abord celles du double vice-champion "en titre" Elfyn Evans et de Kalle Rovanperä, qui disputeront la campagne complète. La troisième GR Yaris sera pilotée en alternance par Sébastien Ogier, l'octuple Champion ayant décidé de mettre fin à sa carrière à plein temps, et par Esapekka Lappi. Le Français disputera la première manche de la saison, le Rallye Monte-Carlo, le week-end prochain. Enfin, la quatrième voiture sera occupée par Takamoto Katsuta, qui occupera le rôle de pilote de développement pour sa seconde saison complète.

Toyota a effectué ses derniers préparatifs pour la nouvelle saison cette semaine en France avant l'ouverture de la saison à Monte-Carlo du 20 au 23 janvier.