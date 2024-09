Toyota veut trois pilotes WRC à temps plein en 2025

Toyota a besoin d'au moins trois pilotes à temps plein pour disputer le championnat du monde des rallyes en 2025, selon son directeur d'équipe, Jari-Matti Latvala. Ce point de vue fait suite au Rallye de l'Acropole, compliqué pour Toyota, au cours duquel Latvala a admis que les titres pilotes et constructeurs de l'équipe étaient "pratiquement perdus" après le triplé signé par Hyundai.

Évoquant l'évolution de la lutte pour le titre auprès de Motorsport.com, dimanche dernier en Grèce, le patron de l'équipe Toyota estime que la décision d'engager uniquement deux pilotes à temps plein, à savoir Elfyn Evans et Takamoto Katsuta, et deux pilotes à temps partiel, Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier, n'a pas été suffisante pour se battre pour les titres.

Toyota a dû remanier son équipe pour la saison 2024 après la décision de Rovanperä, double champion du monde, de passer à temps partiel cette année pour "recharger ses batteries" en vue d'un retour à temps plein l'année prochaine.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la composition des équipages en 2025, avant l'annonce par Toyota du remplacement de Katsuta au Chili par la star montante Sami Pajari, Latvala a déclaré : "Ce que j'ai appris cette année, c'est que pour 2025, nous devons avoir trois pilotes qui participeront à l'intégralité du championnat".

Sébastien Ogier dispute une saison partielle cette saison. Photo de: Toyota Racing

"Il est clair maintenant qu'avoir des pilotes à temps partiel, et deux pilotes qui font le championnat complet, ce n'est pas suffisant pour gagner le titre. Nous pouvons avoir un quatrième pilote qui peut faire une partie du championnat, mais trois pilotes doivent faire une saison complète."

"Il y a des choses que nous devons considérer et auxquelles nous devons réfléchir, donc je ne peux pas encore parler du line-up", a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour finaliser la composition des équipages pour 2025.

Rovanperä est sous contrat et devrait reprendre le volant à plein temps avec l'équipe l'année prochaine, ce qui constituera un vrai coup de pouce pour la marque japonaise, qui a remporté les trois derniers championnats des pilotes et des constructeurs.

"Kalle a déjà dit qu'il ferait une saison complète et c'est ce que nous visons. Il est clair que si Kalle pilote, il s'agira d'une saison complète, nous devons juste vérifier quelques points. Mais c'est ainsi que nous voulons que les choses se passent", a continué Latvala.

Kalle Rovanpera devrait faire son retour à temps plein la saison prochaine avec Toyota. Photo de: Toyota Racing

Cependant, la saison prochaine constitue une proposition intéressante pour Toyota en ce qui concerne son line-up de pilotes, avec de nombreuses options à sa disposition. L'avenir d'Ogier, octuple champion du monde, n'est pas encore déterminé, même si cette année il a une fois de plus prouvé qu'il était un atout précieux pour l'équipe, en remportant trois rallyes et en terminant trois fois à la deuxième place sur sept départs. Il est peu probable que le Français s'engage à revenir à plein temps.

Evans, double vice-champion du WRC, qui participe à sa cinquième saison avec Toyota, a connu une campagne difficile en tentant de mener l'équipe à la conquête du titre de champion du monde des pilotes. Le Gallois s'est régulièrement battu pour les podiums et a connu sa part de malchance, l'incident le plus dommageable étant sans doute une défaillance de l'arbre de transmission en Finlande, alors qu'il était deuxième, à huit secondes du leader Rovanperä.

Pajari, la nouvelle pépite ?

L'équipe compte également Katsuta dans ses rangs et, malgré l'annonce de son forfait pour la prochaine manche au Chili, elle a clairement indiqué qu'elle continuait à soutenir son pilote en déclarant : "L'équipe continue à apporter tout son soutien à Katsuta, ainsi qu'à son copilote Aaron Johnston, et espère que cette courte pause dans une saison intense et compétitive sera l'occasion de se ressaisir et de revenir plus fort". Katsuta a piloté une quatrième voiture à temps plein de 2021 à 2022 avant de passer à la troisième voiture l'année dernière.

La montée en puissance de Pajari, prétendant au titre en WRC2, offre une autre option après son impressionnante performance qui l'a fait terminer à la quatrième place lors de ses débuts en Rally1 en Finlande, un résultat qui lui vaut de bénéficier de deux autres opportunités au Chili et en Europe centrale en fin de saison. Latvala a déclaré à Motorsport.com après la Finlande que le jeune Finlandais faisait partie des options de l'équipe pour 2025.

"Bien sûr, il y a des pilotes, de bons pilotes, de grands pilotes, de jeunes talents, et bien sûr, Toyota pense à investir pour l'avenir, comme nous l'avons fait avec Sami en Finlande", a ajouté Latvala lorsqu'il a été interrogé sur le marché des pilotes pour l'année prochaine. "C'est dans ces éléments que Toyota veut investir pour l'avenir. Mais bien sûr, dans l'ensemble, nous devons avoir des pilotes en même temps pour pouvoir gagner le championnat."