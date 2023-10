Le calendrier WorldSBK 2024 officialisé avec deux nouveaux circuits

Le calendrier 2024 du Championnat du monde de Superbike a une toute nouvelle allure, avec de nouvelles dates venant compléter les incontournables du calendrier.

Le calendrier provisoire du Championnat du Monde Superbike 2024 a été rendu public par la FIM. Le Championnat se basant sur des motos sportives routières prévoit deux nouveaux sites à son calendrier 2024 ainsi qu’un ordre des épreuves légèrement revu. Douze manches seront à prévoir pour la nouvelle saison.

C’est comme toujours sur l’emblématique circuit australien de Phillip Island que le WorldSBK donnera rendez-vous à ses fans pour l’ouverture de la saison, du 23 au 25 février. Un mois plus tard, du 22 au 24 mars, le Circuit de Barcelona-Catalunya trouvera un nouveau créneau dans le calendrier. Du 19 au 21 avril, l'historique circuit TT d'Assen accueillera à nouveau une foule nombreuse aux Pays-Bas, pour clôturer le premier quart de la saison.

La quatrième manche de la saison se déroulera du 14 au 16 juin, pour la première de deux visites en Italie, sur le circuit de Misano tandis que la manche britannique se déroulera à Donington Park un mois plus tard, du 12 au 14 juillet. L'Autodrom Most, en République Tchèque, sera l’hôte du WorldSBK pour la quatrième saison consécutive une semaine plus tard, du 19 au 21 juillet.

La seconde moitié du championnat démarrera en août, après deux week-ends de repos, les courses reprenant avec la manche portugaise de l'Autodromo Internacional do Algarve, du 9 au 11 août. Deux semaines plus tard, c'est le premier des deux nouveaux rendez-vous du calendrier qui suscitera la curiosité : pour la première fois depuis 1990, la Hongrie figure au calendrier du WorldSBK avec le tout nouveau Balaton Park Circuit, à une heure à peine au sud-ouest de la majestueuse capitale hongroise de Budapest et sur les rives du lac Balaton, le plus grand d'Europe centrale. Deux semaines plus tard, le championnat atteint les trois quarts de sa durée avec la manche française de Nevers Magny-Cours, du 6 au 8 septembre.

Le second nouveau tracé du calendrier, le circuit de Crémone, dans le nord de l'Italie, accueillera le plateau du 20 au 22 septembre, à une demi-heure du centre médiéval de Crémone. Une semaine plus tard, retour en Espagne pour l'avant-dernière manche de l'année sur le pittoresque et unique MotorLand Aragon, tandis que deux semaines plus tard, la dernière manche se déroulera plus au sud, en Andalousie, sur le circuit de Jerez - Angel Nieto, du 11 au 13 octobre.

Calendrier 2024 du WorldSBK

Date Pays Circuit 23-25 février Australie Phillip Island 22-24 mars Espagne Barcelone 19-21 avril Pays-Bas Assen 14-16 juin Italie Misano 12-14 juillet Royaume-Uni Donington 19-21 juillet République Tchèque Most 9-11 août Portugal Portimão 23-25 août Hongrie Balaton* 6-8 septembre France Magny-Cours 20-22 septembre Italie Cremona* 27-29 septembre Espagne MotorLand Aragón 11-13 octobre Espagne Jerez

* : Sujet à homologation