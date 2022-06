Ducati veut rester lié à Petrucci et songe à l'aligner en WorldSBK

Charger le lecteur audio

Après une saison passée sur la KTM de l'équipe Tech3, Danilo Petrucci a quitté le MotoGP mais pas la marque autrichienne, avec laquelle il a disputé le Dakar en début d'année. Son intention de prendre part au Championnat du monde de rallye-raid n'a cependant pas été suivie d'effets et l'Italien a déploré un "manque de dialogue" avec KTM, qui l'a poussé à revoir ses plans pour l'année 2022.

Petrucci a ainsi renoué avec Ducati et la compétition sur circuit. Pas en MotoGP, catégorie qu'il a quittée après dix saisons, dont six à piloter des Desmosecidi et deux dans l'équipe officielle, mais en MotoAmerica, aux États-Unis. Et malgré des circuits qu'il doit découvrir et un douloureux accident sur le tracé de Virginia, Petrucci occupe la tête du championnat après huit des 20 courses au programme. L'association ne devrait pas en rester là et Claudio Domenicali compte sur Petrucci pour 2023.

"Danilo est un membre de notre équipe, nous étions désolés de ne pas pouvoir le garder chez nous", a déclaré le PDG de Ducati à GPOne. "Nous n'avons pas encore défini le programme 2023 avec lui mais nous sommes très proches de lui et de son manager. Nous essayons de comprendre la meilleure solution."

Danilo Petrucci est en tête du MotoAmerica avec une Ducati

Gigi Dall'Igna, directeur de Ducati Corse, a confirmé la volonté de maintenir les liens avec Danilo Petrucci mais cela ne passera peut-être pas par le MotoAmerica. Un retour en Europe, du côté du WorldSBK, est à l'étude. "Danilo est un pilote intéressant pour de nombreuses raisons, de nombreux aspects", a assuré Dall'Igna. "C'est un pilote qui a longtemps été lié à Ducati, il a fait de très belles choses avec nous. Je le répète encore une fois, car c'est vrai : à chaque fois que je repense à sa victoire MotoGP au Mugello, je m'émeus car ça a été quelque chose de très beau, de fantastique."

"Pour nous, Danilo est un pilote important, l'Amérique est un championnat important et nous travaillons pour lui apporter le meilleur soutien possible dans ce championnat-là aussi. Notre objectif et le sien est de remporter ce championnat. Une fois que nous aurons fait cela, nous penserons sûrement à l'avenir et il est vrai qu'une des options est de lui faire faire le Championnat du monde Superbike, mais je dirais qu'il est encore tôt pour en parler."

Des rumeurs évoquent une participation en wild-card à Portimão, une fois la saison du MotoAmerica terminée. "Je ne démens pas…" a simplement indiqué Dall'Igna, précisant que la décision n'a pas encore été prise : "Rien n'est encore défini et il n'est pas encore établi que ça se fera. Mais il est vrai que c'est une perspective intéressante à laquelle nous réfléchirons."

Avec Léna Buffa

