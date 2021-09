Iker Lecuona devrait rebondir chez Honda en WorldSBK

KTM a décidé de placer Remy Gardner et Iker Lecuona dans le team Tech3 pour la saison 2022, ce qui devrait priver Danilo Petrucci et Iker Lecuona d'un guidon en MotoGP. Le premier devrait rester lié à KTM mais changer totalement d'univers en se lançant à l'assaut du Dakar pour une reconversion en rallye-raid. Le second, âgé de seulement 21 ans, entend poursuivre la compétition sur circuit et le projet Honda en WorldSBK a attiré son attention.

Álvaro Bautista a décidé de quitter le HRC pour retrouver Ducati la saison prochaine et une fois son départ confirmé, Honda a décidé de profondément revoir la forme de son engagement en WorldSBK, qui sera dans sa troisième année en 2022. Une toute nouvelle équipe sera mise en place.

Ces dernières semaines, Honda a discuté avec Xavi Vierge, actuellement engagé en Moto2, et Chaz Davies a également exprimé son intérêt pour l'équipe du constructeur nippon. Mais le constructeur a finalement jeté son dévolu sur Iker Lecuona, selon les informations de Motorsport.com. Un accord a été trouvé entre les deux parties, même si le contrat n'a pas encore été signé.

Après avoir confié à Silverstone qu'il avait des offres pour 2022, le natif de Valence a confirmé qu'une décision avait été prise. "Mon avenir est déterminé et une annonce sera faite dans les prochaines semaines", a-t-il précisé jeudi en arrivant sur le MotorLand Aragón, sans donner plus de précisions sur sa destination.

Les chances d'Iker Lecuona de rester en MotoGP étaient plus que limitées. Les seules équipes qui ont encore des places libres sont SRT, qui va changer de forme et pourrait promouvoir Darryn Binder aux côtés d'un Andrea Dovizioso attendu à partir de Misano, et VR46, un projet destiné à faire rouler les pilotes de l'Academy de Valentino Rossi et dont les guidons devraient revenir à Luca Marini et Marco Bezzecchi.

Lecuona devrait donc quitter le Championnat du monde après deux saisons en MotoGP et quatre en Moto2, même s'il n'a pris que six départs à cet échelon en 2016.

Lire aussi : Tito Rabat se sépare de son équipe