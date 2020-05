La manche allemande du WorldSBK est annulée

La manche allemande du Championnat du monde Superbike n'aura pas lieu cette année. Initialement prévue du 31 juillet au 2 août, et devant accueillir les trois catégories que sont le WorldSBK, le WorldSSP et le Supersport 300, elle a été définitivement annulée pour 2020. La nouvelle a été annoncée ce jeudi par une déclaration conjointe de la Fédération internationale de motocyclisme, Dorna WSBK Organization, le circuit d'Oschersleben et la fédération allemande.

Bien que le déconfinement soit activé en Allemagne, et notamment en Saxe-Anhalt, région dans laquelle se situe le circuit hôte du WorldSBK, les grands rassemblements restent interdits jusqu'au 31 août. Les instances indiquent que, depuis que l'extension de ces limitations a été annoncée, "de nombreux scénarios ont été examinés et évalués", mais qu'aucune solution n'a pu être trouvée pour sauver la manche allemande du championnat, qui devait faire son retour au calendrier pour la première fois depuis 2004. "Toutes les parties se concentrent maintenant sur 2021 et travaillent dur afin de trouver une solution viable pour la manche allemande et répondant aux intérêts de tous", est-il précisé.

Lire aussi : Pas de grands rassemblements en Allemagne et Belgique jusqu'à fin août

La date initialement prévue pour la manche d'Oschersleben pourrait néanmoins rester au calendrier WorldSBK, puisque c'est celle qui est proposée pour organiser une épreuve à Jerez. Comme indiqué ce matin par la Dorna, un accord a été conclu avec le circuit espagnol afin de mettre en place deux Grands Prix MotoGP les 19 et 26 juillet, suivis par une épreuve Superbike le week-end suivant. Cette proposition est désormais transmise aux autorités espagnoles afin qu'elles étudient si elle peut correspondre aux conditions sanitaires attendues dans un peu plus de deux mois et, le cas échéant, qu'elles donnent leur feu vert pour accueillir les pilotes et membres du paddock afin de relancer la saison.

En l'état, aucune information officielle n'a été communiquée concernant la manche anglaise du championnat, prévue du 3 au 5 juillet à Donington, ou encore celle d'Assen, déjà reportée du 21 au 23 août mais qui se heurte à présent à l'interdiction des grands rassemblements prolongée, là aussi, jusqu'au 1er septembre.