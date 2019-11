Alonso relève le défi : il sera sur le Dakar 2020 !

C'est désormais une certitude : Fernando Alonso sera au départ du prochain Dakar ! Toyota a officialisé ce jeudi la présence du double Champion du monde de Formule 1 sur l'édition 2020 du célèbre rallye-raid, qui aura lieu pour la première fois de son histoire en Arabie saoudite.

Avec à ses côtés Marc Coma comme navigateur, Alonso fera partie intégrante de l'équipe d'usine du constructeur japonais, qui alignera quatre Hilux 4x4 confiés également au tenant du titre Nasser Al-Attiyah ainsi qu'à Giniel de Villiers et Bernhard ten Brinke.

Depuis plusieurs mois, le pilote espagnol se prépare à ce nouveau défi, et a multiplié les séances d'essais durant l'été, avant de participer à deux épreuves. En septembre, il était engagé sur un rallye-raid en Afrique du Sud, avant de corser les préparatifs en disputant ce mois-ci le Rallye du Maroc, conclu à la 26e place. Il occupait la dixième position du général avant de se faire piéger par un fossé.

Cette semaine, deux journées d'essais sont prévues à Tarragone, en Espagne, avant une participation au Ula Neom Rally du 4 au 9 novembre, en Arabie saoudite. Un ultime test pourrait avoir lieu en décembre à Abu Dhabi, avant de plonger définitivement dans le Dakar qui s'élancera le dimanche 5 janvier de Jeddah et se conclura le vendredi 17 janvier à Al Qiddiya.

Depuis 2017, Fernando Alonso a choisi de diversifier son implication en s'éloignant peu à peu de la Formule 1, où il n'a désormais plus couru depuis près d'un an. Sur cette période, il a tenté deux fois sa chance aux 500 Miles d'Indianapolis, remporté deux fois les 24 Heures du Mans avec Toyota ainsi que le titre mondial en WEC, et décroché la victoire aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier.