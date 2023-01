Carlos Sainz s'est fracturé deux vertèbres au Dakar

Charger le lecteur audio

Victime d'un accident lors de la huitième étape du Dakar la semaine dernière, Carlos Sainz souffre d'une blessure qui n'avait dans un premier temps pas été diagnostiquée. Partis en tonneau après un franchissement de dune, seulement quelques kilomètres après le départ de cette spéciale mardi dernier, le pilote espagnol et son copilote Lucas Cruz avaient été contraints à l'abandon.

Dans un premier temps, Carlos Sainz avait été évacué par hélicoptère pour aller passer des examens médicaux. Cette évacuation n'avait toutefois pas été achevée et le pilote était revenu pour rejoindre Lucas Cruz sur les lieux de l'accident et tenter de réparer son Audi dans l'espoir de reprendre la compétition. Quelques heures plus tard, le constructeur allemand avait finalement annoncé l'abandon définitif de l'équipage en raison de dégâts trop importants sur la machine.

De retour en Europe, Carlos Sainz a vu ses douleurs au dos persister et a repris un avis médical, qui a finalement permis de découvrir deux fractures. Le pilote de 60 ans se retrouve au repos forcé et va devoir se remettre sur pied. En décrivant l'accident en question, il avait révélé un choc estimé à 28 g.

"À mon retour à Madrid après le Dakar, les douleurs dorsales dont j'ai souffert après l'accident sur cette édition ont persisté plus longtemps que d'habitude", explique ce lundi le pilote Audi. "Suivant les conseils des médecins, j'ai subi des examens complémentaires pour évaluer en détail l'étendue de la blessure. Malheureusement, les résultats n'ont pas apporté de bonnes nouvelles car je me suis fracturé les vertèbres T5 et T6. La bonne nouvelle, c'est que les deux vertèbres sont stables. Désormais, ma priorité sera de me rétablir le plus rapidement possible."

Le bilan d'Audi Sport, déjà sportivement catastrophique, est donc également lourd pour les organismes puisque Carlos Sainz est le deuxième à s'être ainsi blessé. Quelques jours auparavant, dans un accident survenu lui aussi en franchissant une dune, Édouard Boulanger, copilote de Stéphane Peterhansel, s'est également fracturé une vertèbre.