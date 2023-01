Audi doit tirer les leçons d'une terrible débâcle sur le Dakar

Charger le lecteur audio

Une seule voiture à l'arrivée, hors du top 10, une seule victoire d'étape (deux si l'on ajoute le Prologue), et trois journées passées en tête du classement général. C'est le bien trop maigre bilan d'Audi sur le Dakar 2023, où le constructeur allemand était arrivé avec énormément d'ambition après y avoir fait un (rude) apprentissage lors de l'édition précédente.

Outre les crevaisons, ce sont les accidents qui ont ruiné le travail de la marque aux anneaux puisque Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias Ekström ont tous connu cette mésaventure. Seul le Suédois est finalement parvenu à rallier Dammam, avec près de sept heures de retard sur le vainqueur Nasser Al-Attiyah au général. Pour Audi, le bilan est encore difficile à dresser. Sur le plan de la performance, la nouvelle version de l'Audi RS Q e-tron était à la hauteur, mais il a manqué beaucoup trop de choses à l'équipe, pourtant associée à l'expérimentée structure Q Motorsport, pour espérer jouer ne serait-ce que le podium final.

"Nous avons connu tous les hauts et les bas possibles lors de cette édition du Dakar", constate amèrement Rolf Michl, directeur d'Audi Motorsport. "Les excellents résultats dans les classements quotidiens montrent que nous sommes parmi les plus rapides avec notre RS Q e-tron novatrice, et avec une voiture qui produit les plus faibles émissions. Cependant, entre les dégâts au niveau des pneus et du châssis lorsque l'on rencontre des obstacles et les accidents, nous avons aussi connu de nombreuses déceptions. Nous travaillons désormais pleinement sur tous ces aspects."

Tout avait bien commencé pour Audi avec la victoire de Mattias Ekström lors du Prologue puis celle de Carlos Sainz lors de la première étape. Puis il y a eu cette incroyable série de 14 crevaisons accumulées par les trois équipages au cours des quatre premières spéciales. Pire, l'accident de Stéphane Peterhansel a blessé son copilote Édouard Boulanger lors de la sixième étape, Carlos Sainz a cassé sa suspension à deux reprises, et Mattias Ekström a connu les mêmes déboires en heurtant une pierre durant la septième étape.

"Il semble que rien n'a tourné en notre faveur cette année", déplore Carlos Sainz. "Toute l'équipe s'était bien préparée mais deux accidents nous ont empêchés de voir l'arrivée. C'est parfois comme ça en sport automobile, malheureusement."

Mattias Ekström est le seul pilote Audi à l'arrivée.

Audi doit se raccrocher à l'essentiel, à commencer par la présence régulière de Mattias Ekström aux avant-postes durant la deuxième semaine. Avec son copilote Emil Bergkvist, le Suédois est encore en quête d'expérience en rallye-raid mais a sans aucun doute énormément appris sur cette édition 2023.

"Par certains aspects, le Dakar est revenu à ses racines cette année", explique Sven Quandt, directeur de Q Motorsport. "Le rythme effréné, les revers subis par plusieurs pilotes de haut niveau, les écarts importants au classement, la longueur de plusieurs étapes et le terrain difficile sont autant de rappels du passé. Je suis heureux qu'avec Audi on ait réussi à voir l'arrivée. Pour Mattias et Emil, la discipline est encore relativement nouvelle. Chapeau bas pour leurs performances."

Membre du conseil d'administration d'Audi en charge du développement technique, Oliver Hoffmann est venu saluer l'équipe en Arabie saoudite ce week-end pour l'arrivée de l'épreuve. Le constructeur doit à présent réfléchir à la suite pour parvenir à ses fins sur le Dakar. "Nous allons maintenant analyser tous les domaines", promet-il. "Le podium était notre objectif. Il le reste, car nous courrons de nouveau en 2024."