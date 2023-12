"Tranquillité d'esprit" et confiance en hausse chez Audi avant le Dakar

Audi a conclu la semaine dernière un dernier test très important en vue du prochain Dakar. Le RS Q e-tron a été mis à l'épreuve dans le sud de la France avec les trois équipages qui participeront le mois prochain au plus grand rallye-raid du monde, organisé depuis 2020 en Arabie saoudite. La marque aux anneaux comptera une nouvelle fois sur Stéphane Peterhansel et Édouard Boulanger, Carlos Sainz et Lucas Cruz, et Mattias Ekström et Emil Bergkvist.

Avant d'affronter le défi du Dakar pour la troisième fois depuis le début de ce projet, les ingénieurs d'Audi voulaient focaliser toute leur attention sur l'endurance de nombreuses pièces. Les pilotes ont ainsi parcouru plus de 900 km en cinq jours de tests sur la base d'essais mécaniques du domaine du Château de Lastours.

"Nous avons accompli nos tâches de développement et nous nous concentrons maintenant sur le travail logistique qui reste à faire avant le mois de janvier", explique Rolf Michl, directeur d'Audi Motorsport. "Nous nous sommes préparés au mieux, mais le Dakar reste de loin la mission la plus difficile et la plus ambitieuse du calendrier. Nous l'abordons avec un immense respect. Un grand merci également à toute l'équipe, ainsi qu'à nos pilotes et copilotes, pour le travail qu'ils ont accompli jusqu'à présent en vue de ce défi très exigeant."

Les essais ont été menés sous la supervision du directeur technique Leonardo Pascali, qui a également précisé les raisons ayant poussé Audi à se tourner vers le sud de la France pour ces préparatifs.

"Logistiquement, ce site était idéal pour nos déplacements et permettait des temps de réaction courts si l'on avait besoin de quelque chose en provenance d'Allemagne", précise-t-il. "Nous avons passé en revue tous les assemblages et systèmes, aussi bien les pièces reprises du modèle précédent que celles nouvellement développées. Il s'agissait de respecter les normes de qualité spécifiées dans tous les domaines."

Nous allons sur le Dakar avec beaucoup d'excitation, mais aussi avec une tranquillité d'esprit

Les deux précédentes participations d'Audi au Dakar ont été compliquées, même si le RS Q e-tron doté d'une motorisation électrique a démontré plusieurs fois sa pointe de vitesse. Le besoin désormais est de gagner en régularité et surtout en fiabilité pour permettre à ses équipages de lutter pour le classement général.

"Nous avons pu travailler sur tous les points nécessaires de notre check-list", assure Sven Quandt, qui dirige l'équipe Q Motorsport. "Nos pilotes et nos ingénieurs ont mis les voitures à l'épreuve pour le Dakar. Carlos, Mattias et Stéphane sont satisfaits. Ils ont même testé certaines pièces détachées. Nous allons sur le Dakar avec beaucoup d'excitation, mais aussi avec une tranquillité d'esprit. Chacun a démontré un véritable esprit d'équipe. Ils abordent leur mission avec détermination et cohérence, ce qui renforce notre confiance pour le Dakar."