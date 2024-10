Mattias Ekström rejoint Ford pour le Dakar 2025

Mattias Ekström disputera le prochain Dakar au volant d'un Ford Raptor T1+, et rejoindra Nani Roma, Mitch Guthrie Jr. et son ancien équipier chez Audi, Carlos Sainz Sr, au sein de l'équipe officielle du constructeur américain, orchestrée par M-Sport.

Indissociable de Audi, Ekström a défendu les couleurs de la marque d'Ingolstadt durant pas moins de 23 ans, notamment en DTM de 2001 à 2018 (et deux titres en 2004 et 2007), mais aussi en GT3 ou, plus récemment, en championnat du monde de rallycross où il avait créé sa propre écurie, alignant des Audi S1, avec là aussi un titre à la clé en 2006.

En 2022, le pilote suédois avait rejoint le programme Audi lorsque le constructeur allemand s'était lancé dans le projet avec ses RS Q e-tron hybrid. Mais, alors que Audi – désormais impliquée en Formule 1 - a désormais abandonné le Dakar après une édition 2024 remportée par Carlos Sainz Sr, Ekström a choisi de poursuivre son engagement sur l'épreuve avec Ford et M-Sport.

Il s'agira de la cinquième participation au Dakar pour Mattias Ekström, qui avait connu une première expérience en 2021 au volant d'un buggy Yamaha YXZ1000R dans la catégorie T3, avant ses trois éditions avec Audi.

Le nouveau Ford Raptor T1+ s'attaquera au Dakar en 2025. Photo de: Red Bull Content Pool

Dans le cadre de sa nouvelle collaboration avec Ford M-Sport, et afin de préparer le Dakar 2025, qui se disputera du 3 au 17 janvier prochain en Arabie Saoudite, Ekström prendra part au Rallye du Maroc (6 au 12 octobre) au volant du tout nouveau Raptor T1+, dévoilé en juillet lors du traditionnel Goodwood Festival of Speed en Angleterre.

"Rejoindre le programme Ford Dakar est vraiment excitant pour moi", se réjouit Ekstöm. "Ford et M-Sport ont construit un véhicule qui semble rouler à merveille, et nous avons tous l'ambition commune de remporter le Dakar. J'ai disputé le Dakar à quatre reprises jusqu'à présent et je peux dire maintenant que j'ai une certaine expérience pour pouvoir viser le sommet."

"L'équipe dispose aussi de beaucoup de connaissances et d'expérience pour soutenir cette ambition, à commencer par le long héritage de Ford en sport automobile, l'expérience éprouvée de M-Sport, une équipe de pilotes très impressionnante, des ingénieurs, des techniciens brillants, et tout le reste de l'équipe."

"J'attends avec impatience la première sortie en compétition avec le Ford Raptor T1+ au Rallye du Maroc et plus tard au Dakar. Je suis là pour le gagner et j'espère que nous aurons de belles années de succès devant nous. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver."

Chez Ford, Ekström retrouvera ainsi Carlos Sainz Sr, son ancien équipier chez Audi sur le Dakar lors des trois dernières éditions, et également son directeur d'équipe en Extreme E – la série tout-terrain électrique -, lorsqu'il défendait les couleurs du Sainz XE Team en 2023.

Avec l'arrivée de Mattias Ekström aux côtés de Sainz Sr, Nani Roma et Mitch Guthrie Jr, l'équipe Ford M-Sport dispose d'un effectif de tout premier ordre pour jouer les premiers rôles.

"Accueillir Mattias Ekström dans la famille Ford Performance est un grand pas en avant pour notre programme Dakar", a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance. "Mattias apporte une riche expérience en rallye et en course tout-terrain, et ses compétences s'ajoutent à une formidable équipe autour du Ford Raptor T1+. Le Dakar est une épreuve pas comme les autres, mais avons entière confiance dans notre équipe de pilotes."