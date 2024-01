Dacia présente la voiture de Loeb pour le Dakar 2025

Dacia a présenté ce mardi la Sandrider, la voiture qui permettra à la marque de s'engager pour la première fois dans le Dakar en 2025. Piloté par Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah et Cristina Gutiérrez, ce prototype a donc pour la première fois affiché son look de buggy anguleux, qui sera par ailleurs à découvrir en chair et en os dans le cadre du salon Rétromobile ce mercredi à Paris. Il participera non seulement à la classique en catégorie Ultimate T1+ mais également au Championnat du monde de Rallye-raid.

Inspirée du concept Manifesto présenté en 2022 mais issue de la collaboration technique avec Prodrive et bénéficiant du soutien du Renault Group, la Dacia Sandrider conservera certaines caractéristiques du Hunter qui disputait il y a encore quelques jours l'édition 2024 du Dakar, tout en incorporant des nouveautés liées aux besoins des pilotes et aux retours faits sur les principaux défauts. Elle sera équipée d'un tout nouveau moteur V6 turbo de 3 litres initialement conçu par Nissan, alimenté par un carburant synthétique fourni par Aramco.

L'équilibre de la voiture sera amélioré, avec une répartition du poids un peu plus avancée et un centre de gravité plus bas, alors que le capot avant a été raccourci pour disparaître du champ de vision des pilotes. La Sandrider se veut également plus robuste, avec un renforcement de certaines parties (soubassement, pare-choc, suspensions, transmission), en dépit d'un allègement annoncé de 15 kg par rapport à "des prototypes comparables", annonce le constructeur.

Des systèmes novateurs seront également mis en place, avec une gestion thermique de l'habitacle grâce à des pigments anti-rayons infrarouges directement intégrés au carbone, ainsi que des sièges antibactériens et régulant l'humidité. Clin d'œil ou non aux déboires de Loeb durant le Dakar 2024, il est indiqué dans le communiqué officiel qu'un "système électrique innovant permettra de conserver à tous les accessoires de bord une puissance optimale, même dans les conditions les plus difficiles".

Dacia va officiellement lancer la Sandrider en Grande-Bretagne en avril par le biais d'un shakedown, mais les premiers vrais tests ne se tiendront qu'à partir de juin, avec trois sessions prévues au Maroc. En octobre, le constructeur roumain participera au Rallye du Maroc afin de préparer le Dakar, auquel Dacia participera jusqu'en 2027 au moins.

Dacia a également profité de cette présentation pour confirmer Tiphanie Isnard au poste de manager de l'équipe et Philip Dunabin dans le rôle de directeur technique.