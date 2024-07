Le Ford Raptor T1+ pour le Dakar 2025 dévoilé !

Ford profite ce week-end du Festival of Speed de Goodwood pour lever officiellement le voile sur la machine avec laquelle la marque s'attaquera pour de bon au Dakar dès 2025. Ce vendredi, le constructeur américain a présenté son Raptor T1+, alors que son programme rallye-raid mis en place en partenariat avec M-Sport continue de faire l'objet de minutieux préparatifs.

Le Ford Raptor T1+ pèsera un minimum de 2010 kg, pour une largeur de 2300 mm, posé sur des montes de 37 pouces. Il est motorisé par un V8 Coyote de 5 litres et il a déjà parcouru plus de 10 000 km lors des différentes séances d'essais menées pour le développer. Il affiche ostensiblement les couleurs de Red Bull, à qui Ford s'est par ailleurs associé pour un retour en F1 en 2026.

Le programme de Ford avec M-Sport en rallye-raid est ambitieux et peut s'appuyer depuis quelques semaines sur une recrue de choix puisqu'après le retrait d'Audi, victorieux du Dakar 2024, Carlos Sainz a rejoint le projet de la marque à l'ovale. Nani Roma fait également partie de l'aventure depuis le tout début, tandis que deux autres pilotes seront annoncés ultérieurement.

Si le Ford Raptor T1+ est présenté à ce stade de l'année, c'est qu'il est désormais tout proche de ses grands débuts en compétition, attendus dès le mois prochain sur le Baja Hungary (8-10 août) avant une participation plus décisive au Rallye du Maroc, en octobre. Le départ du Dakar sera donné quant à lui le 4 janvier 2025, toujours en Arabie saoudite.

Ford et M-Sport étaient engagés en janvier dernier sur le Dakar 2024 sans aucun objectif de performance, avec une version modifiée d'un Ranger préparée pour Nani Roma et Gareth Woolridge, dans le but d'effectuer du repérage et de la prise d'informations. Ce n'est qu'en 2025 que Ford s'alignera pour la première fois sur l'épreuve avec un programme d'usine.

"Se lancer dans une épreuve aussi exigeante que le Dakar est une tâche intimidante pour nous tous chez Ford Performance, mais nous n'avons jamais reculé devant un défi", souligne Mark Rushbrook, directeur international de Ford Performance Motorsports. "Pour relever ce défi, nous nous sommes associés aux meilleurs au monde avec M-Sport et Red Bull, et je pense que cela montre à quel point nous prenons ce projet au sérieux."

"Le Ford Raptor T1+ est le point de départ de notre vision globale du tout-terrain. Nous voulons affronter les meilleurs et faire nos preuves dans les endroits les plus difficiles de la planète. Les leçons que nous tirons du Raptor T1+ vont nous aider à améliorer les véhicules Raptor pour nos clients."