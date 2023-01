Victoires d'étape et classement général : le palmarès du Dakar 2023 La 14e étape a mis fin ce dimanche au Dakar 2023, 45e édition du plus grand rallye-raid au monde, disputé pour la quatrième année de suite en Arabie saoudite. Découvrez le palmarès à retenir dans les catégories Autos et Motos après les victoires de Nasser Al-Attiyah et Kevin Benavídes

Par : Basile Davoine Charger le lecteur audio Palmarès Autos 2023 Étape Vainqueurs Leaders général P Sea Camp - Sea Camp Mattias Ekström Emil Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 Mattias Ekström Emil Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 1 Sea Camp - Sea Camp Carlos Sainz Lucas Cruz Audi RS Q e-tron E2 Carlos Sainz Lucas Cruz Audi RS Q e-tron E2 2 Sea Camp - Alula Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux Carlos Sainz Lucas Cruz Audi RS Q e-tron E2 3 Alula - Haïl Guerlain Chicherit Alex Winocq Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 4 Haïl - Haïl Sébastien Loeb Fabian Lurquin Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 5 Haïl - Haïl Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 6 Haïl - Riyad Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 7 Riyad - Al Duwadimi Yazeed Al-Rajhi Dirk von Zitzewitz Toyota Hilux Overdrive Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 8 Al Duwadimi - Riyad Sébastien Loeb Fabian Lurquin Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 9 Riyad - Harad Sébastien Loeb Fabian Lurquin Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 10 Harad - Shayba Sébastien Loeb Fabian Lurquin Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 11 Shayba - Empty Quarter Sébastien Loeb Fabian Lurquin Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 12 Empty Quarter - Shayba Sébastien Loeb Fabian Lurquin Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 13 Shayba - Al-Hufuf Sébastien Loeb Fabian Lurquin Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux 14 Al-Hufuf - Dammam Guerlain Chicherit Alex Winocq Prodrive Hunter Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota DKR Hilux Classement général Autos 2023 Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 45h03'15 0'10 2 S. Loeb Prodrive +1h20'49 6'10 3 L. Moraes Toyota +1h38'31 2'00 4 G. De Villiers Toyota +2h31'06 4'00 5 H. Lategan Toyota +2h36'23 22'10 6 M. Prokop Ford +3h40'44 7 J. Yacopini Toyota +4h27'09 0'10 8 H. Wei SMG HW2021 +4h29'21 1'00 9 S. Halpern Mini +4h42'38 15'00 10 G. Chicherit Prodrive +5h22'10 1'10 11 C. Lavieille MD +5h42'32 12 M. Serradori Century +6h28'12 8'00 13 P. Lachaume MD +6h41'17 23'00 14 M. Ekström Audi +6h51'00 17'20 15 G. Zhang BAIC +7h05'48 17'30 16 S. Al-Qassimi Mini +7h10'29 24'00 17 J. Przygonski Mini +7h28'50 2'00 18 P. Thomasse MD +7h41'56 17'00 19 J. Pélichet MD +7h52'15 36'00 20 L. Gherardi MD +8h39'01 2'00 21 D. Krotov Mini +8h42'16 2'10 22 R. Dumas Toyota +9h46'26 42'00 23 C. Checa Astara +9h52'28 17'00 Palmarès Motos 2023 Étape Vainqueur Leader général P Sea Camp - Sea Camp Toby Price KTM Toby Price KTM 1 Sea Camp - Sea Camp Daniel Sanders GasGas Daniel Sanders GasGas 2 Sea Camp - Alula Mason Klein KTM Mason Klein KTM 3 Alula - Haïl Daniel Sanders GasGas Daniel Sanders GasGas 4 Haïl - Haïl Joan Barreda Bort Honda Daniel Sanders GasGas 5 Haïl - Haïl Adrien van Beveren Honda Skyler Howes Husqvarna 6 Haïl - Riyad Luciano Benavídes Husqvarna Skyler Howes Husqvarna 7 Riyad - Al Duwadimi Spéciale annulée Skyler Howes Husqvarna 8 Al Duwadimi - Riyad Ross Branch Hero Skyler Howes Husqvarna 9 Riyad - Harad Luciano Benavídes Husqvarna Skyler Howes Husqvarna 10 Harad - Shayba Ross Branch Hero Kevin Benavídes KTM 11 Shayba - Empty Quarter Luciano Benavídes Husqvarna Skyler Howes Husqvarna 12 Empty Quarter - Shayba José Ignacio Cornejo Honda Toby Price KTM 13 Shayba - Al-Hufuf Kevin Benavídes KTM Toby Price KTM 14 Al-Hufuf - Dammam Kevin Benavídes KTM Kevin Benavídes KTM Classement général Motos Pilote Moto Temps Pénalité 1 K. Benavídes KTM 44h27'20 3'00 2 T. Price KTM +00'43 1'00 3 S. Howes Husqvarna +05'04 1'00 4 P. Quintanilla Honda +19'02 2'00 5 A. Van Beveren Honda +20'30 6 L. Benavídes Husqvarna +22'42 1'00 7 D. Sanders GasGas +22'57 4'00 8 J. Cornejo Honda +51'21 9 L. Santolino Sherco +1h17'53 15'00 10 F. Caimi Hero +1h38'04 1'00 11 M. Michek KTM +1h42'24 12 S. Svitko KTM +1h50'42 13 T. Schareina KTM +1h54'46 15'00 14 R. Dumontier Husqvarna +2h04'24 16'00 15 P. Lucci KTM +2h36'38 16 M. Docherty Husqvarna +3h21'07 15'00 17 J. Lepan KTM +3h37'11 18 N. Theric GasGas +4h09'45 19 J. Jagu KTM +4h10'56 1'00 20 S. Bühler Hero +4h15'13 5'00 Pour aller plus loin Toutes les photos de l'édition 2023 du Dakar

Tous les résumés, étape par étape, en vidéo

Toutes les infos et réactions partages Bet here Bet now Bet here Bet now Article précédent Loeb reviendra "plus fort encore" sur le Dakar Article suivant Audi doit tirer les leçons d'une terrible débâcle sur le Dakar partages