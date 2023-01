Loeb reviendra "plus fort encore" sur le Dakar

Charger le lecteur audio

Bien sûr, Sébastien Loeb était venu pour gagner. Déjà deuxième en 2017 et en 2022, il aspirait à enfin toucher le Graal, mais une deuxième étape cauchemardesque en a décidé autrement. Lancé dans une folle remontée, l'Alsacien s'avait qu'il ne pourrait pas revenir sur Nasser Al-Attiyah à la régulière mais aura tout de même marqué cette 45e édition de son empreinte en alignant les scratchs en deuxième semaine, s'offrant au passage un nouveau record, subtilisé à un certain Ari Vatanen.

À l'heure du bilan ce dimanche, au terme d'une ultime spéciale "tranquille" où "le but n'était pas de prendre des risques", le pilote Prodrive se contente de ce quatrième podium et de cette nouvelle place de dauphin. À ceux qui en douteraient encore il a prouvé, accompagné par un Fabian Lurquin au travail chaleureusement salué, qu'il avait bien la palette nécessaire pour espérer conquérir un jour le plus grand rallye-raid du monde.

"De toute façon, après le début de rallye qu'on a eu, on ne pouvait pas espérer bien mieux que ça", convient-il. "À la régulière, Nasser était injouable, il n'a fait aucune erreur. Il faut se contenter de ce qu'on a, on a fait une belle remontée, une super deuxième partie de rallye. On rattrape bien les dégâts du début de course."

"On est deuxièmes au général à nouveau, pour la troisième fois aussi, donc ce serait bien de gagner un jour ! On ne peut qu'être heureux de ce que l'on a fait après avoir perdu beaucoup au début. Depuis une semaine, on fait les meilleurs temps tous les jours, donc c'était vraiment une bonne deuxième partie de rallye pour nous. En se retrouvant à presque deux heures au bout de la troisième étape, il était difficile d’imaginer un tel résultat. Mais on a tout donné sur les 3500 km restants sans jamais relâcher nos efforts. Fabian a réalisé un job incroyable en navigation, l’équipe BRX nous a offert une voiture ultra performante et derrière le volant, j’ai attaqué comme en WRC."

Sébastien Loeb a impressionné dans les dunes.

Presque paradoxalement, Sébastien Loeb estime avoir peut-être bouclé là son meilleur Dakar, alors qu'il s'agissait de sa septième participation. L'objectif futur est évidemment déjà dans la tête : revenir pour s'imposer enfin !

"C’est une troisième deuxième place sur cette épreuve et certainement la plus belle avec ces sept victoires de spéciale et ce record de six à la suite pris à la légende Ari Vatanen. Maintenant, je n’ai jamais eu pour habitude de me contenter d’une médaille d’argent, alors je reviendrai plus fort encore."

Il faudra faire l'an prochain avec les autres grands favoris avides de revanche, notamment dans le clan Audi, mais aussi affronter un Nasser Al-Attiyah qui n'a aucune intention de s'arrêter en si bon chemin après avoir signé son cinquième succès sur l'épreuve... soit un de plus désormais qu'Ari Vatanen.

"C'était vraiment un Dakar difficile pour tout le monde, mais on a réussi à le gagner", se réjouit le Qatari. "On est venus pour défendre notre titre et je suis heureux d'avoir gagné cinq fois maintenant, quatre pour Mathieu [Baumel, son copilote]. On en veut plus ! Je respecte énormément Ari, ça a toujours été mon idole. C'est incroyable pour n'importe quel pilote d'atteindre la même chose que lui. On est très heureux et on veut gagner toujours plus."