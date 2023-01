Nasser Al-Attiyah décroche son 5e Dakar devant Sébastien Loeb

Charger le lecteur audio

D'aucuns diront que l'on a enfin arrêté Sébastien Loeb! Impérial tout au long de la deuxième semaine, le Français ne signera pas le grand chelem. Après avoir atteint son objectif en remontant à la seconde place du classement général, il fallait arriver à bon port. Il en était de même pour Nasser Al-Attiyah, qui aura sans doute trouvé cette deuxième partie de Dakar un peu longue nerveusement, contraint qu'il était à gérer sa confortable avance.

Dans cette ultime étape proposant 136 km de spéciale pour rejoindre l'arrivée finale à Dammam, il y avait un peu plus d'une heure pour se départager au chronomètre. Les outsiders s'en sont donné à cœur joie dans l'espoir d'aller chercher une victoire de prestige, et l'on a ainsi assisté à un joli combat entre Mattias Ekström, Henk Lategan et Guerlain Chicherit. C'est finalement ce dernier qui s'est adjugé le scratch avec 1'36 d'avance sur le Suédois et 1'44 sur le Sud-Africain. Il empoche sa deuxième victoire après celle de la semaine dernière lors de la troisième étape.

Deuxième victoire d'étape pour Guerlain Chicherit.

Sébastien Loeb, lui, a bouclé la spéciale à 2'48 du vainqueur du jour, tandis que Nasser Al-Attiyah, en bon gestionnaire, a concédé 5'41 qui ne changent absolument rien. Le Qatari et son copilote Mathieu Baumel, impériaux, décrochent sur ce Dakar 2023 une victoire qui ne souffre pas de la moindre contestation à bord de leur Toyota Hilux. En témoigne l'avance de 1h18 avec laquelle ils valident ce succès.

Pour Nasser Al-Attiyah, le palmarès s'allonge avec un cinquième succès sur le plus grand rallye-raid au monde, après 2011 (Volkswagen), 2015 (Mini), 2019 (Toyota) et 2022 (Toyota). Sa place dans l'histoire de l'épreuve prend aussi de l'ampleur puisqu'il dépasse désormais Ari Vatanen (quatre fois victorieux) et n'a plus devant lui que le légendaire Stéphane Peterhansel (huit victoires en Autos).

Pour sa toute première participation, Lucas Moraes accède à la troisième marche du podium du classement général. On n'avait pas vu pareille réussite pour un rookie dans la catégorie depuis trois décennies ! Autant dire qu'il faudra surveiller attentivement le pilote brésilien dans les années à venir.

Souvent synonyme de parade ou de formalité, ce dernier acte a malheureusement été terrible pour Mathieu Serradori. Neuvième du général ce matin, le Français a vu le moteur de son buggy céder après 10 km de spéciale, le contraignant à attendre son coéquipier Brian Baragwanath. Ce dernier, hier, avait perdu toutes ses chances de figurer dans le top 10 après s'être retrouvé sur le toit... Une fin de Dakar cauchemardesque pour l'équipe Century.

Classement général provisoire après l'Étape 14

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 45h03'15 0'10 2 S. Loeb Prodrive +1h18'49 4'10 3 L. Moraes Toyota +1h36'31 4 G. De Villiers Toyota +2h31'06 4'00 5 H. Lategan Toyota +2h34'23 22'10 6 M. Prokop Ford +3h40'44 7 J. Yacopini Toyota +4h27'09 0'10 8 H. Wei SMG HW2021 +4h29'21 1'00 9 S. Halpern Mini +4h42'38 15'00 10 G. Chicherit Prodrive +5h22'10 1'10