Autos, Étape 13 - Encore vainqueur, Loeb fait tomber le record

Sur cette deuxième semaine du Dakar 2023, les journées se suivent et se ressemblent : Sébastien Loeb attaque, Nasser Al-Attiyah gère. À la veille de l'arrivée à Dammam, il n'y avait finalement aucune raison que les 154 km de spéciale tracés entre Shayba et Al-Hufuf échappent à la règle. Au menu, les derniers cordons de dunes pour laisser définitivement le désert du Quart vide derrière soi et remonter vers le nord.

Désormais rompu à l'exercice d'ouvrir la route, Sébastien Loeb a poursuivi son bonhomme de chemin... pied au plancher. Et voici le Français qui, bien que sachant qu'il ne remportera pas cette année son premier Dakar, entre un peu plus dans l'histoire de l'épreuve en devenant le premier à remporter six spéciales consécutives. La veille il avait égalé Ari Vatanen, cette fois le record est définitivement battu. C'est aussi sa septième victoire d'étape sur cette édition, un total qui n'avait pas été atteint depuis Carlos Sainz en 2011.

Promis au succès final, Nasser Al-Attiyah a continué de mener sa barque avec sérénité, ou plutôt son Toyota Hilux à la polyvalence reconnue. Le Qatari lâche à nouveau 4'28, mais c'est évidemment anecdotique. Troisième à 6'31, Mattias Ekström confirme sa dynamique des derniers jours au volant de l'unique Audi encore en lice.

Néanmoins, croire que cette avant-dernière étape assurait la tranquillité à tout le monde serait faire une grosse erreur. Brian Baragwanath peut en témoigner puisqu'il a mis son buggy Century sur le toit avant même le premier point de passage et va perdre de très grosses minutes, des heures peut-être même. Le Sud-Africain risque ainsi de quitter le top 10 du général, où il s'était installé depuis un bon moment. Martin Prokop, dans une moindre mesure, a lui aussi connu quelques déboires qui lui ont fait perdre du temps.

À la veille de l'ultime étape de ce Dakar 2023, Nasser Al-Attiyah conserve 1h21 d'avance sur Sébastien Loeb et, sauf invraisemblable cataclysme, les choses resteront en l'état. Lucas Moraes a perdu 12'07 sur le Français et voit définitivement la deuxième place s'envoler mais sa place sur le podium demeure très solide avec 55 minutes d'avance sur Giniel de Villiers. Dimanche, le dernier acte proposera une spéciale de 136 km, très roulante et sans difficulté majeure, ainsi que 281 km de liaison.

Classement général provisoire après l'Étape 13

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 43h48'10 0'10 2 S. Loeb Prodrive +1h21'42 4'10 3 L. Moraes Toyota +1h35'50 4 G. De Villiers Toyota +2h30'44 4'00 5 H. Lategan Toyota +2h38'20 20'10 6 M. Prokop Ford +3h39'13 7 J. Yacopini Toyota +4h25'42 0'10 8 H. Wei SMG HW2021 +4h26'01 1'00 9 M. Serradori Century +4h28'31 10 S. Halpern Mini +4h46'26