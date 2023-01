Motos, Étape 13 - Douze secondes entre Price et Benavídes au général !

Charger le lecteur audio

Indécise depuis le début, la catégorie Motos le sera jusqu'au bout. Annoncée comme décisive, la 12e étape du Dakar 2023 a été mouvementée mais n'a pas accouché d'un verdict suffisamment clair pour identifier avec certitude celui qui empochera cette 45e édition. Au contraire, tout se jouera dimanche sur la courte spéciale de 134 km vers Dammam.

En quittant le désert du Quart vide pour remonter vers le nord, les concurrents ont affronté les dernières dunes sur un parcours chronométré de 154 km ce samedi. Un plateau qui s'est élancé sans le jeune Mason Klein. Étincelant la semaine dernière, l'Américain souffrait trop de ses deux chutes survenues lors de la neuvième étape et, malgré des examens rassurants qui n'ont montré aucune fracture, il a préféré renoncer.

L'arrivée, Mattias Walkner ne la verra malheureusement pas non plus. L'Autrichien, tombé après 55 km, est conscient mais se plaignait du dos et a dû être évacué par les secours. Son coéquipier Kevin Benavídes n'a pas hésité un seul instant à s'arrêter pour lui porter assistance, un fait de course particulièrement important. Car si l'Argentin a perdu une vingtaine de minutes, il a logiquement récupéré ce temps après l'étape avec un crédit de 23'10 qui lui a été accordé. Suffisant pour remporter la spéciale avec 27 secondes d'avance sur le rookie Michael Docherty et 57 secondes sur son frère Luciano.

Quatrième de l'étape, Adrien van Beveren a brillé et terminé seulement 2'05 de ce chrono référence, mais c'est surtout vers Toby Price que tous les regards étaient tournés. Toujours pas de victoire pour l'Australien sur ce Dakar, mais en pointant à 2'28 du vainqueur du jour, il parvient à conserver la tête du classement général... pour 12 secondes !

Le suspense est donc maximal puisque Toby Price et Kevin Benavídes devront se départager dimanche. Troisième en embuscade, Skyler Howes est à 1'31 mais n'y croit plus trop : "La dernière étape va être très rapide, je ne pense pas qu’il soit possible de faire la différence et le résultat d’aujourd’hui va être décisif". La situation pourrait pousser KTM à envisager de figer les positions entre ses deux pilotes de tête, mais ce scénario n'est qu'une hypothèse à ce stade. Donnée importante : pour la dernière étape, les pilotes s'élanceront dans l'ordre inverse du classement général. Toby Price sera donc le dernier sur la route, en partant juste après Kevin Benavídes.

Classement général provisoire après l'Étape 13

Pilote Moto Temps Pénalité 1 T. Price KTM 43h11'51 1'00 2 K. Benavídes KTM +00'12 3'00 3 S. Howes Husqvarna +01'31 1'00 4 A. Van Beveren Honda +15'51 5 P. Quintanilla Honda +15'59 2'00 6 L. Benavídes Husqvarna +18'29 1'00 7 D. Sanders GasGas +22'34 4'00 8 J. Cornejo Honda +28'28 9 L. Santolino Sherco +1h10'28 15'00 10 F. Caimi Hero +1h30'12 1'00