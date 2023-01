Van Beveren : "C'est de loin mon meilleur Dakar"

Charger le lecteur audio

Dans une catégorie Motos où l'indécision est peut-être à son paroxysme, Adrien van Beveren se sait désormais exclu de la lutte pour la victoire finale. Il reste une étape à parcourir, dimanche, pour boucler cette édition 2023, et ce sera néanmoins avec le sentiment du devoir accompli pour le Français. Auteur d'une belle spéciale ce samedi, il a tout mis en œuvre pour n'avoir aucun regret. Crédité du quatrième temps sur un parcours pas aussi évident malgré un kilométrage plutôt modeste, il en retire avant tout de la satisfaction.

"C'était une vraie journée de dunes, avec des dunes cassées assez piégeuses ; avec la luminosité c'était compliqué de voir vraiment les reliefs, c'était vraiment spécial", résume Adrien van Beveren. "Du coup, c'est vrai qu'au début j'ai attaqué très fort, j'ai sauté deux ou trois dunes et je me suis fait un peu tasser. Après j'étais un peu plus sur la défensive. Mais bon, j'ai attaqué quand même tout ce que je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais faire de mieux, je suis content."

"La navigation était complexe, il y a un waypoint où les traces ne sont pas parties vers le bon cap. J'ai suivi les traces pour essayer d'aller vite, mais après j'ai vu que ça ne s'ouvrait pas. On a tourné un petit peu et on a fini par trouver."

À la veille de l'arrivée à Dammam, le pilote Honda a subtilisé pour huit secondes la quatrième place du classement général à Pablo Quintanilla. C'est à cette position qu'il avait terminé l'édition 2022 mais, quoi qu'il arrive, Adrien van Beveren considère avoir déroulé cette fois-ci une prestation beaucoup plus aboutie, ponctuée d'une victoire d'étape en première semaine.

"Sincèrement, j'ai donné le maximum à chaque instant", insiste-t-il. "J'ai essayé d'être le plus fort possible tout le temps. Bon, les stratégies et les conditions de course font qu'aujourd'hui ce sera compliqué de concrétiser un rêve, mais j'ai fait un rallye hyper solide. C'est de loin mon meilleur Dakar. Et il reste une étape demain, rien n'est fini tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée au Dakar. On va attaquer et tout donner jusqu'au bout."