Loeb touche les limites de sa remontée : "On revient de loin"

Charger le lecteur audio

Après être entré dans le top 10 des pilotes les plus victorieux sur le Dakar cette semaine, Sébastien Loeb a égalé ce vendredi, avec cinq scratchs consécutifs, une performance que l'on n'avait plus vue sur l'épreuve depuis un certain Ari Vatanen en 1989. Dans les circonstances de course que l'on connaît depuis le début de cette deuxième semaine et l'entrée dans le désert du Quart vide, le Français ne laisse que les miettes à la concurrence.

Aujourd'hui, la satisfaction est double pour le pilote Prodrive. D'abord, il y a celle d'avoir bouclé une spéciale parfaite de bout en bout, sans le moindre accroc. Ensuite, il y a la deuxième place du classement général, dont il a dépossédé le vaillant Lucas Moraes à deux étapes de l'arrivée.

"Là, on fait vraiment une journée parfaite pour nous", convient Sébastien Loeb. "Grosse attaque tout le long, zéro erreur, zéro demi-tour, zéro calage, pas de crevaison, rien. Après, premier sur la piste, je pense qu'il y a des endroits, la plupart même, où ça ne gêne pas en fait, parce qu'on a la trace des motos qui est bonne. Après, certaines dunes, on les écrase quand même un peu. Mais oui, une bonne étape, on a bien roulé, la voiture marche bien, pas de souci !"

Apprenant qu'il est désormais dauphin de Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb lâche un "déjà !" qui en dit long. "C'est l'objectif et c'est bien pour ça qu'on attaque", précise-t-il. "On revient de loin, on fait un beau rallye dans l'ensemble. On n'a pas eu de bol au début, c'est vrai, mais c'est comme ça !"

Loeb et Lurquin se sont régalés dans le Quart vide.

Lorsqu'au soir de la deuxième étape Sébastien Loeb avait perdu très gros, assurant ne plus penser au général, il aurait signé les yeux fermés pour un tel scénario. L'idée fixe de remonter, il s'y est rapidement accroché, mais pas au point d'envisager une lutte pour la deuxième place, ce qui lui permettrait d'égaler son meilleur résultat sur le Dakar (après 2017 et 2022).

"Au début, non", assure-t-il. "J'avais regardé dans le classement et je me disais, allez, que la cinquième place était potentiellement jouable. Mais je considérais que Nasser, Carlos [Sainz], Peterhansel et Al-Rajhi à ce moment-là étaient intouchables. On a perdu trois intouchables en un jour donc à partir de là, je visais la deuxième place."

D'ici dimanche, il reste moins de 300 km de spéciale à parcourir, en plus des liaisons. Aucune chance donc, à la régulière, de revenir sur Nasser Al-Attiyah sans que celui-ci ne rencontre un sérieux problème. Le Qatari, aussi sage que constant, égrène les heures d'ici Dammam.

"C'est bien d'en avoir terminé avec l'étape marathon", souffle-t-il. "On doit vraiment juste ramener la voiture en un seul morceau. Pour nous, si on termine dans le top 5 tous les jours ce sera bien, car on a une bonne avance. Je suis plutôt heureux de la journée. Il faut continuer comme ça et tout ira bien."