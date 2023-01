Audi donne des nouvelles rassurantes d'Édouard Boulanger

Charger le lecteur audio

Audi ne compte plus que deux voitures engagées à compter de ce samedi sur le Dakar 2023, au lendemain d'une journée qui a fait de gros dégâts dans l'équipe allemande. Tout a basculé, on le rappelle, au 212e kilomètre de la sixième étape quand Stéphane Peterhansel et Édouard Boulanger d'une part, Carlos Sainz et Lucas Cruz d'autre part, se sont accidentés quasiment au même endroit.

Pour l'équipage français, sonné, le Dakar s'est arrêté là pour des raisons médicales. Touché au dos, le copilote de Stéphane Peterhansel a été évacué vers un hôpital, finalement accompagné de son pilote, qui a confessé avant de le suivre qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé.

Les nouvelles données par Audi sont plutôt rassurantes, même si Édouard Boulanger devra être soigné et que la nature exacte de sa blessure n'a pas été communiquée. "Les médecins ont diagnostiqué une blessure, mais aucune séquelle permanente n'est attendue", précise la marque aux anneaux. "Le Français va désormais prendre l'avion pour l'Allemagne, où il sera soigné par des spécialistes. Peterhansel n'a pas été blessé."

Pour le duo Sainz-Cruz, ce sont des dégâts matériels qui ont mis fin à leurs espoirs de victoire finale puisque leur Audi RS Q e-tron s'est retrouvée avec une roue arrachée et une suspension détruite. Pour des raisons de sécurité liées à l'alimentation électrique du véhicule, les deux hommes ont dû attendre leur assistance pour commencer à réparer. Ils ont toutefois regagné le bivouac tard vendredi soir et ont repris la route ce matin, sans plus pouvoir lutter pour le classement général. "Stéphane nous avait rattrapés, j'étais juste derrière lui, je le suivais de très près", a expliqué El Matador. "La seule chose que j'ai vue, c'est sa voiture voler, puis moi après. Quand on a atterri, on a cassé la suspension."

Le coup est évidemment rude pour Audi, dont les meilleures chances au classement général sont désormais défendues par Mattias Ekström, cinquième à 1h46 avant la septième étape. "Toute l'équipe souhaite à Édouard un prompt rétablissement", a réagi Rolf Michl, directeur d'Audi Motorsport. "Il y a un an déjà, nous avons connu une première semaine difficile sur le Dakar. Pourtant, il est encore possible pour Mattias Ekström et Emil Bergkvist de se battre jusqu'au bout pour terminer sur le podium que nous visons."

