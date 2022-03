Loeb se rapproche du DTM après un test dans la Ferrari d'AF Corse

Charger le lecteur audio

Souvent présenté comme un retraité du WRC, Sébastien Loeb a encore un agenda bien chargé entre son programme en rallye-raid, son engagement en Extreme E et de nouvelles apparitions possibles dans le Championnat du monde des Rallyes. Des courses en DTM pourraient s'ajouter à son calendrier puisqu'il a participé à des essais sur le circuit de Spa mardi, dans une Ferrari de l'équipe AF Corse, liée à Red Bull, également sponsor de longue date de l'Alsacien.

La formation d'Amato Ferrari avait visiblement trois voitures. Les deux premières étaient confiées à ses pilotes titulaires, une pour Felipe Fraga dans la célèbre livrée Red Bull et l'autre pour Nick Cassidy aux couleurs d'AlphaTauri, tandis que la troisième était totalement blanche. Red Bull n'a pas souhaité commenter cette apparition surprise de Loeb dans un test qui se poursuit ce mercredi, mais n'a pas non plus démenti la présence du nonuple Champion du monde des Rallyes à Spa.

Loeb pourrait disputer plusieurs courses dans le championnat allemand pour pallier des absences de Cassidy, qui a d'autres engagements en Formule E et WEC, et devra faire l'impasse sur les déplacements à Portimão, au Norisring et à Fuji. Le calendrier de Loeb lui permettrait de participer aux deux premières courses mais pas à la troisième puisque l'Extreme E doit se produire au Chili le même week-end.

Les Ferrari AF Corse de Nick Cassidy et Felipe Fraga

Une apparition de Sébastien Loeb en DTM pourrait néanmoins aider AF Corse, qui n'a pas pu inclure des membres du Red Bull Junior Team dans son équipe en raison de plusieurs conflits de dates avec la Formule 2 et la Formule 3, où sont engagés ces pilotes.

Celui qui a pris la deuxième place du Dakar puis remporté le Rallye Monte-Carlo et la Race of Champions dans les premières semaines de l'année 2022 a déjà une riche expérience en compétition sur circuit, avec surtout une deuxième place aux 24 Heures du Mans 2006, épreuve qu'il a disputée deux fois pour le compte de l'équipe Pescarolo, et six victoires au cours de ses deux saisons en WTCC avec Citroën.

Sébastien Loeb a déjà une expérience des GT3. En 2013, il pilotait une McLaren engagée par sa propre équipe et qu'il partageait avec Álvaro Parente en FIA GT Series, aujourd'hui GT World Challenge Europe. Le duo s'était imposé sur le circuit de Navarra.