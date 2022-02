LIVE - Suivez les essais F1 2022 de Barcelone en direct

Les essais de Barcelone touchent déjà à leur fin ! À l'issue de deux premières journées studieuses, les 20 pilotes et dix écuries ont huit ultimes heures à leur disposition pour effectuer d'importants tests avant de s'envoler pour Bahreïn, où auront lieu trois nouvelles journées d'essais avant le Grand Prix d'ouverture de la saison 2022.

Ce vendredi revêtira une importance particulière pour les écuries Haas et Alfa Romeo, dont le roulage a jusqu'à présent été perturbé par divers pépins techniques, à tel point qu'elles ont couvert moins de kilomètres (706 et 580) que l'écurie qui leur fournit leurs moteurs, Ferrari (1417). C'est tout particulièrement problématique pour les pilotes de la structure de Hinwil : Valtteri Bottas n'a parcouru seulement 44 tours avec sa nouvelle équipe, tandis que le rookie Guanyu Zhou n'en a que 71 à son actif. À l'autre extrême, Charles Leclerc connaît une préparation idéale, ayant effectué 158 boucles de la piste du Grand Prix d'Espagne !

Lire aussi : Le kilométrage des équipes après le 2e jour des essais 2022 de F1

Côté performance, toutes les écuries ont désormais tourné en moins de 1'22, mais seulement cinq en dessous de 1'21. C'est une barre que n'ont pas encore franchie Red Bull Racing, Haas, Williams, Alpine et Alfa Romeo ; cependant, il faut souligner encore et toujours que les chronos de ces essais ne sont pas forcément représentatifs et qu'il ne faut pas en tirer de conclusions.

Contrairement aux deux journées précédentes, l'intégralité des pilotes titulaires seront en piste aujourd'hui, se partageant ainsi matinée et après-midi. Cependant, tous n'auront pas l'opportunité de tester les pneus pluie Pirelli : en effet, le manufacturier italien a prévu de conclure ces essais par une demi-journée d'essais sur une piste humidifiée artificiellement lors de la pause déjeuner.

Bien entendu, cela pourrait changer si la pluie vient perturber les festivités plus tôt. Ce n'est toutefois pas prévu à l'heure actuelle, puisque les prévisions météorologiques font état d'une journée simplement nuageuse, avec une température ambiante oscillant entre 9°C et 14°C.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre notre direct commenté en intégralité !