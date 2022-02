Wolff tempère les propos de Hamilton sur les commissaires

Charger le lecteur audio

Alors que les conclusions de l'enquête de la FIA sur la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 se font attendre, Lewis Hamilton a interpelé la fédération au sujet d'une certaine subjectivité de la part des commissaires sportifs. Le septuple Champion du monde a avancé que quelques pilotes de la grille étaient "très, très bons amis avec certaines personnes" travaillant pour la FIA, laissant entendre que cela a un impact sur les décisions des commissaires pendant la course.

Depuis sa prise de fonction, en décembre dernier, Mohammed Ben Sulayem a annoncé plusieurs changements dans le système d'arbitrage du championnat, avec notamment le remplacement du directeur de course Michael Masi et la mise en place d'une salle vidéo à distance. Toutefois, le nouveau président de la FIA n'a pas évoqué de futurs changement chez les commissaires, qui sont indépendants de la direction de course.

S'il a insisté sur sur le fait qu'il n'y avait pas de parti pris chez les commissaires, Toto Wolff a expliqué que les changements opérés par la FIA devaient contribuer à une meilleure cohérence dans les décisions.

"Je pense que nous avons besoin de professionnalisme dans la salle des commissaires", a lancé le directeur de l'équipe Mercedes. "Je ne pense pas qu'il y ait un parti pris, pour être honnête. [Ce sont] des personnes intelligentes mais, le plus important, il doit y avoir une norme à chaque fois que nous parlons de la direction de course, du soutien qu'ils auront à distance ou des commissaires.

"C'est ce que nous méritons et c'est ce que tout le monde attend. Je pense que nous pouvons nous appuyer sur de très bonnes personnes. Le plus important, et nous en avons tous parlé l'an dernier, était le sujet de l'incohérence. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de place pour l'interprétation des règles. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de souplesse selon le résultat potentiel. Les règles sont les règles. Comme tout est en train d'être restructuré, j'ai confiance en Mohammed pour que nous optimisions toutes ces structures à l'avenir."

Christian Horner

Selon Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, les règles de la F1 ne sont pas assez claires, ce qui complique la tâche des commissaires au moment de rendre des décisions, en particulier lorsque cela concerne le non respect des limites de piste. "Je pense que de nombreux problèmes sont liés au règlement parce qu'il y a des règles très compliquées qui laissent place à l'interprétation, les limites de piste est un [exemple] évident", a-t-il indiqué.

"Dans n'importe quel autre sport, vous faites faute si vous dépassez la ligne blanche. Et il y a une situation comme celle que nous avons aujourd'hui où dans certains virages, c'est OK, et dans d'autres non. Je pense que c'est déroutant pour les fans, même pour les équipes et les pilotes. Il faut donc des règles claires, qui sont ensuite plus faciles à appliquer."

Horner a également confirmé les propos de Wolff sur la partialité des commissaires tout en exprimant sa confiance en Ben Sulayem et ses plans de refonte de la FIA. "Nous avons tous fait face à des décisions des commissaires qui nous ont déplu", a-t-il ajouté. "Je suis d'accord avec Toto, je ne pense pas qu'il y ait un parti pris délibéré. Je ne suis pas au courant que des commissaires se rendent sur des courses avec des pilotes."

"Avec Mohammed, nous avons un nouveau président qui cherche à renforcer la structure et à introduire l'équivalent de la VAR. C'est quelque chose que les meilleures équipes ont à leur disposition. Je pense qu'il faudrait chercher à donner de meilleures infrastructures pour des décisions plus claires avec des règles plus claires. Mais je ne pense certainement pas qu'il y ait eu un quelconque parti pris de la part des commissaires au cours des dernières années."