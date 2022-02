Hamilton : La FIA doit avoir "des commissaires objectifs"

Charger le lecteur audio

Les essais hivernaux de la saison 2022 ont commencé à Barcelone, mais le dénouement de la campagne de la saison 2021 est loin d'être oublié : à Abu Dhabi, Lewis Hamilton a vu le titre lui échapper dans le dernier tour après que le directeur de course, Michael Masi, n'a pas appliqué à la lettre deux articles du Règlement Sportif concernant la relance après une intervention de la voiture de sécurité.

C'était en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, alors que le manque de constance des décisions prises par les commissaires était déjà critiqué. Fernando Alonso affirmait même l'an dernier que les sanctions pouvaient être plus ou moins sévères selon la nationalité du pilote, ce que Michael Masi avait nié sans hésiter. Lewis Hamilton ne va pas jusqu'à faire une telle affirmation, mais il estime néanmoins que certains biais peuvent être évités au sein du collège de commissaires – qui, rappelons-le, est indépendant du directeur de course.

"Nous devons nous assurer d'avoir des commissaires objectifs", déclare Hamilton. "Certains pilotes sont très, très bons amis avec certaines personnes. Certains voyagent ensemble et ont tendance à s'apprécier davantage. Je pense juste qu'il faut des gens qui prennent les décisions avec objectivité."

Les commissaires n'ont cependant pas la tâche facile, et les athlètes en sont bien conscients. "Nous tous, parmi les pilotes, sommes probablement d'accord concernant la manière de faire la course, mais il y a quand même des petites différences : qu'est-ce qui va trop loin ?" s'interroge Daniel Ricciardo, assis à côté de Hamilton en conférence de presse. "Même entre nous, ce n'est pas toujours si simple. Ce n'est pas un travail facile, mais tout ce que nous pouvons demander, c'est une certaine constance. Alors nous saurons un peu mieux ce qui est correct ou non."

Le souhait de plus de diversité

Engagé pour la diversité notamment via son œuvre caritative Ignite, Hamilton prône ainsi une plus grande place pour les femmes parmi la direction de course et les commissaires. Ces derniers sont au nombre de quatre pour chaque Grand Prix, tandis que l'on retrouvera deux directeurs de course en alternance en 2022, Eduardo Freitas et Niels Wittich.

"Je veux voir plus de femmes dans la salle des commissaires", insiste l'Anglais. "Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, l'an dernier elles étaient peut-être une ou deux. Et je pense que ce serait génial d'avoir un homme et une femme comme directeurs de course. Je pense que c'est une très bonne manière de promouvoir la diversité."

Quant à Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, il est satisfait que la FIA, désormais présidée par Mohammed Ben Sulayem, ait mis en place une direction de course à deux têtes ainsi qu'une direction de course virtuelle en appui, similaire à la VAR en football.

"J'estime que les bonnes mesures ont été prises, et je suis optimiste quant aux changements qui ont été mis en œuvre", commente Wolff. "Le rôle de directeur de course n'est certainement pas aisé, et maintenant nous y avons deux gars très expérimentés, c'est bien. Mais la structure de soutien qui a été construite autour d'eux est essentielle, non seulement dans la salle du directeur de course mais aussi avec la salle à distance qui donne son feedback et ses conseils aux directeurs de course pour faciliter leur prise de décision. J'estime que ces dernières années, on a vu un peu d'improvisation dans l'interprétation du règlement. Je suis donc satisfait de ce qui a été mis en place par le nouveau président."