10 raisons d'assister au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort

Assister à un week-end de course de F1 est devenu un must ces dernières années avec l’explosion de popularité qu'a connu le championnat, et le Grand Prix des Pays-Bas n'échappe pas à la règle. Cette année, l'épreuve aura lieu du 23 au 25 août et, comme chaque saison, les fans y expérimenteront une atmosphère unique qui leur donnera, sans aucun doute, envie de revenir.

Les magnifiques courses auxquelles on peut assister à Zandvoort y contribuent, bien évidemment. En 2023, par exemple, le départ de la course s'est déroulé dans une ambiance de folie, avec des pluies torrentielles qui, dès le premier tour, ont obligé les voitures à s'arrêter au stand. La météo néerlandaise s'était cependant montrée imprévisible tout au long de l'après-midi, les conditions redevenant sèches au 11e tour avant que la pluie ne revienne pour les dix dernières boucles.

C'est le héros local, Max Verstappen, qui avait alors le mieux géré les conditions changeantes, en remportant la victoire pour égaler le record de Sebastian Vettel de neuf succès consécutifs. Le pilote Red Bull n'avait terminé que 3,7 secondes devant Fernando Alonso sur Aston Martin, tandis que Pierre Gasly avait décroché un podium pour Alpine, en terminant troisième malgré un départ en 12e position.

Si l'on se fie à ce qu'a livré la saison 2024 jusqu'ici, alors l'imprévisibilité devrait être encore plus grande cette année au Grand Prix des Pays-Bas. On a en effet connu sept vainqueurs différents au cours des 13 premières courses de la saison ! Chaque Grand Prix a été jusqu'à présent entouré d'un véritable suspense. Voici donc les raisons qui font que vous devriez assister au Grand Prix des Pays-Bas, pour lequel des billets sont encore disponibles sur Gootickets.

La F1 vit une saison 2024 très disputée. Photo : Steve Etherington / Motorsport Images

Un championnat serré en 2024

Ce qui s'annonçait comme une saison dominée par Verstappen, après son record de victoires en 2023 avec 19 succès sur 22 Grands Prix, est finalement devenue une campagne où l'on voit quatre équipes se battre pour les trophées. Ça tombe bien, c'est exactement ce que souhaitent les fans !

Ferrari s'est imposé à Melbourne et Monaco, McLaren à Miami et Budapest, tandis que Mercedes a gagné à la fois à Silverstone et au Red Bull Ring. Verstappen, qui compte sept victoires, a également été bousculé pour plusieurs de celles-ci, le triple Champion du monde ayant battu Lando Norris de seulement 0"7 à Imola et ils étaient tous deux séparés par 2"2 secondes lorsque le pilote Red Bull l'a emporté à Barcelone.

Il y a également eu beaucoup de coups de théâtres et rebondissements divers. L'amitié Norris/Verstappen a par exemple été mise à l'épreuve lorsqu'ils sont entrés en collision alors qu'ils se battaient pour la tête de la course en Autriche. Norris a aussi laissé à contrecœur son coéquipier Oscar Piastri s'emparer de la tête à deux tours de la fin en Hongrie, une course durant laquelle Verstappen et Lewis Hamilton se sont de nouveau accrochés.

Ainsi, non seulement la F1 aborde les week-ends sans que l'on sache exactement qui est le favori pour la victoire, mais on assiste aussi à beaucoup de rebondissements qui ajoutent du piment aux épreuves. Le Grand Prix des Pays-Bas ne devrait pas déroger à la règle !

Max Verstappen, vainqueur du GP des Pays-Bas 2023. Photo : Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen pourrait entrer dans l'Histoire en 2024

Verstappen a déjà écrit une page d'Histoire devant son public l'année dernière et il pourrait récidiver en 2024 s'il remporte le Grand Prix des Pays-Bas.

S'il y parvient, il s'agira en effet d'une quatrième victoire consécutive à Zandvoort, ce qui placerait Verstappen à égalité avec Jim Clark pour le plus grand nombre de succès en Grand Prix des Pays-Bas. Le Britannique l'avait fait pendant cinq ans dans les années 1960, lorsque l'épreuve se déroulait également à Zandvoort.

Verstappen a tout simplement adoré le retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier et ses adversaires ont eu du mal à égaler son excellence à domicile. Les fans pourraient donc être témoins d'un nouveau record s'ils assistent à la course cette année.

Couleurs néerlandaises en tribune à Zandvoort. Photo : Sam Bloxham / Motorsport Images

Une grande variété de tribunes pour suivre la course

Zandvoort offre une grande variété de tribunes pour suivre ce qu'il se passe en piste. La plus célèbre est la tribune des stands, située près de la ligne droite de départ et d'arrivée. Elle est souvent ornée d'orange et les fans y dansent au son de la musique projetée avant la course.

Mais il y a aussi d'autres endroits très intéressants pour regarder le Grand Prix, comme les tribunes de l'Arena, dans le dernier secteur. Si l'on est assis à la bonne place, on y bénéficie d'une vue imprenable sur le dernier virage à l'inclinaison unique de Zandvoort.

Cette zone de tribunes est également connue pour offrir une atmosphère très animée. Les gradins étant sont tous serrés les uns contre les autres, on a l'impression d'être vraiment dans un stade.

Le GP des Pays-Bas fait partie des favoris des fans de F1. Photo : Sam Bloxham / Motorsport Images

Une large gamme de billets disponibles

Les tribunes sont un endroit idéal pour regarder les courses, mais il y a encore beaucoup d'autres façons d'être au plus proche de l'action. Tous les détenteurs d'un billet pour le Grand Prix des Pays-Bas peuvent ainsi assister au Pit Lane Walk le jeudi après-midi, au prix de 100€ ou de 200€, ce qui correspond à l'expérience d'hospitalité supérieure.

Les détenteurs d'un billet Hospitality Pit Lane Walk bénéficient de repas et boissons gratuits, ainsi que de l'accès au lounge d'entreprise pour compléter cette expérience ultime. Les spectateurs peuvent également visiter les stands, les espaces de travail des ingénieurs de course ou admirer la voiture de sécurité.

Des billets d'hospitalité sont également disponibles pour les courses et l'une des formules les plus populaires est l'expérience Race Home. Avec de la musique live, un open bar et de délicieuses spécialités néerlandaises à déguster, c'est comme si l'on regardait la F1 depuis son pub local, avec de nombreux fans rassemblés dans la bonne humeur.

Les billets d'hospitalité sont disponibles à partir de 375€ via Gootickets, tandis que le billet de tribune le moins cher est celui des essais du vendredi à 85€.

Abbi Pulling mène la F1 Academy. Photo : Simon Galloway / Motorsport Images

Un excellent rapport qualité-prix grâce à différentes courses

L'un des grands avantages d'assister au GP des Pays-Bas est son rapport qualité-prix, car un billet permet aux fans de découvrir bien plus que la F1. Cette année, la Porsche Supercup et la F1 Academy courront en marge du Grand Prix des Pays-Bas, deux championnats qui suscitent l'enthousiasme en 2024.

Abbi Pulling, membre de l'Alpine Academy, est une étoile montante cette saison. La jeune femme de 21 ans se rendra à Zandvoort en leader de la F1 Academy avec 66 points, après avoir remporté quatre victoires et terminé deux fois deuxième lors des six courses disputées jusqu'à présent.

Doriane Pin, pilote de l'académie de jeunes pilotes de Mercedes, qui participe également au WEC, n'a pas encore perdu espoir même si elle aura besoin d'un grand week-end pour marquer des points aux Pays-Bas. Avec une victoire à Djeddah et deux podiums à Miami, celle qui faisait office de favorite du championnat avant la saison a montré qu'elle était capable de se battre avec Pulling. Le fera-t-elle à Zandvoort ?

La situation est très serrée en tête du classement de la Porsche Supercup, puisque le leader du championnat Larry ten Voorde n'a que dix points d'avance sur Harry King, et le Néerlandais vise sa troisième couronne en Supercup.

Il y aura donc beaucoup de courses à Zandvoort, avec encore beaucoup à jouer dans les différents championnats.

Un week-end à l'ambiance chaleureuse à Zandvoort ! Photo : Erik Junius

Le meilleur Grand Prix pour faire la fête

Le Grand Prix des Pays-Bas offre l'une des meilleures ambiances de l'année, avec des célébrations qui s'étalent tout au long du week-end. Cela commence par le Super Friday, qui propose des séances de questions-réponses avec les pilotes avant les premiers essais. Lorsque l'action en piste est terminée pour la journée, les fans peuvent assister au Full Throttle Trackshow, un spectacle musical comprenant des numéros de danse.

En 2024, il y aura également un concert de dance music avec Dutch Hour, du rock avec DI-RECT et un set du DJ Armin Van Buuren.

On passe encore à un niveau supérieur avec la grille de départ puisqu'elle se transforme en une grande fête avec un DJ spécialement là pour divertir les fans. Le morceau Super Max est un incontournable, en l'honneur du Champion du monde.

L'année dernière, le violoniste néerlandais Andre Rieu a également interprété une version exaltante de la Deuxième Valse, avant que DJ La Fuente ne termine le set en donnant une touche de house music à la chanson, un genre très populaire aux Pays-Bas.

Cette atmosphère se prolonge tout au long du Grand Prix, jusqu'aux effets pyrotechniques déclenchés le long de la ligne droite des stands lorsque le vainqueur franchit la ligne d'arrivée.

Fernando Alonso à la bagarre au GP des Pays-Bas 2023. Photo : Andy Hone / Motorsport Images

Zandvoort, un circuit old-school

De nombreux circuits urbains ont figuré au calendrier de la F1 ces dernières années, dans le cadre d'une volonté du championnat de s'implanter dans les zones citadines. Mais Zandvoort nous rappelle à quel point les anciens circuits restent des valeurs sûres avec leurs virages rapides, leurs nombreux changements de dénivelé et peu de zones de dégagement, ce qui signifie que les pilotes sont instantanément punis s'ils sortent de la trajectoire.

La partie la plus célèbre du circuit est sans doute le dernier virage, incliné à 18 degrés. Le virage est pris à fond et constitue une partie incroyablement importante du tour, car une bonne sortie peut préparer parfaitement la voiture pour se lancer dans le tour suivant. Il n'y a tout simplement pas d'autres virages comme celui-ci en F1 !

Zandvoort est donc l'un des circuits les plus exaltants du calendrier, mais aussi l'un des plus historiques, puisqu'il a été inauguré en 1948, deux ans avant le début de la F1. Pour tout amateur de course automobile, la visite de Zandvoort est un must absolu.

L'un des spectaculaires virages de Zandvoort. Photo : Red Bull Content Pool

Le circuit de Zandvoort est facilement accessible

Il y a plusieurs raisons de visiter Zandvoort, et sa situation géographique en est une. Tout d'abord, il s'agit d'une ville côtière, ce qui permet de se détendre sur la célèbre plage de Zandvoort et, lorsque le soleil est au rendez-vous, il n'y a rien de mieux !

Deuxièmement, la proximité du circuit avec une ville voisine est un élément à prendre en compte lorsqu'on assiste à un Grand Prix. Le trajet en train reliant Amsterdam-Centraal à Zandvoort ne dure que 30 minutes, ce qui rend la ville très accessible pour de nombreux voyageurs. Cela permet également aux fans de faire du tourisme dans la capitale et donc de voir bien plus que le circuit en assistant au Grand Prix des Pays-Bas.

Enfin, le circuit n'est qu'à 26 km de l'aéroport d'Amsterdam, ce qui réduit les trajets des fans étrangers une fois dans le pays. Et les Pays-Bas sont eux-mêmes très accessibles compte tenu de leur position en Europe : il ne faut que 1h15 de vol depuis Londres Heathrow et 2h depuis Barcelone pour rejoindre Amsterdam.

Toujours une grande ambiance au GP des Pays-Bas ! Photo : Erik Junius

Le GP des Pays-Bas a lieu pendant les vacances scolaires d'été

Le Grand Prix des Pays-Bas est également un voyage très familial puisque la course de 2024 se déroulera pendant les vacances scolaires d'été. Les parents ont donc la possibilité d'emmener leurs enfants pour ce qui devrait être des vacances mémorables en famille. Les enfants pourront regarder les courses, pratiquer des sports nautiques sur la plage ou visiter les grandes villes néerlandaises comme Amsterdam, Rotterdam ou La Haye lorsqu'ils ne seront pas sur le circuit.

Les drapeaux néerlandais en tribune. Photo : Sam Bloxham / Motorsport Images

Pas d'embouteillages à l'entrée du circuit

De nombreux Grands Prix sont marqués par d'énormes embouteillages à l'entrée du circuit, mais ce n'est pas le cas à Zandvoort. Dans la tradition néerlandaise, plus de 45 000 fans se sont rendus sur le site à vélo en 2023, les autres ayant pris le train ou le bus en raison de la fermeture des routes publiques. Les embouteillages sont donc très limités.

Cela signifie que les spectateurs ne devraient pas avoir de problèmes pour entrer sur le circuit et que la sortie devrait également être assez simple. L'avantage supplémentaire est qu'il est plus respectueux de l'environnement, ce qui est conforme à l'objectif de la F1 d'être net-zéro d'ici 2030.

Et la seule façon de vivre tout cela est de se rendre sur place ! Les billets se vendent rapidement pour ce qui l'un des Grands Prix les plus électriques de l'année, alors confirmez sans tarder votre visite en cliquant ici.