Ce que l'abandon de Russell nous a appris sur le fond plat Mercedes

La dernière chose qu'un aérodynamicien de Formule 1 souhaite, c'est de voir sa voiture suspendue de manière instable à une grue - et ce, sans parler du fait que son pilote se retrouve alors dans l'impossibilité de poursuivre la séance.

Les écuries de F1 aiment garder secret le design de leur fond plat, car c'est la partie de la voiture qui génère le plus d'appui aérodynamique. La plupart des détails restent généralement cachés lorsque la voiture est en piste ou dans le stand, mais le dessous de la voiture peut être exposé si une grue est nécessaire pour la mettre en sécurité.

Par exemple, l'accident de Sergio Pérez lors des qualifications à Monaco en 2023 a été une aubaine pour les autres écuries du plateau ; Red Bull dominait le début de l'ère du retour à l'effet de sol, mais la vue du dessous de sa RB19 a permis aux autres écuries de comprendre pourquoi cette voiture était si performante. Les photographies ne pouvaient pas révéler tous les détails techniques aux aérodynamiciens, mais elles pouvaient leur donner des pistes en effectuant des simulations avec un design similaire.

En 2026, la situation n'est pas tout à fait la même car le plancher revêt un peu moins d'importance. Mais la vue du dessous de la Mercedes de George Russell à Spa-Francorchamps nous en apprend un peu plus sur la conception du fond plat des voitures de pointe cette année.

Voici un aperçu plus détaillé de l'arrière de la Mercedes de cette année :

Photo : circuitpics.de

1. Diffuseur, chargé de l'expansion du flux d'air, créant ainsi une zone de basse pression à l'arrière de la voiture. Le flux d'air sous la voiture y est aspiré, ce qui génère de l'appui aérodynamique.

2. Ligne de rupture du diffuseur. C'est à cet endroit que le plancher n'est plus tenu d'être plat.

3. La planche, ou patin. Fabriquée en résine, elle sert à garantir que les voitures ne roulent pas trop près du sol. Si elle s'use de plus de 1 mm au cours d'une course, cela constitue un motif de disqualification.

4. Bord extérieur du plancher. Il est situé plus haut que la partie principale du plancher, une mesure mise en place par la FIA pour limiter l'appui.

5. Composants extérieurs du diffuseur, qui font le lien entre l'aérodynamique du moyeu de roue et le diffuseur lui-même.

6. Ailette de diffuseur. Autorisée pour aider à canaliser le flux d'air sous la voiture.

7. "Orifice" du diffuseur : un ajout testé cette année pour aider à alimenter l'ensemble du diffuseur.

L'image ci-dessus permet de distinguer quelques autres détails, tels que les petites languettes (par exemple situé en haut et à gauche du 1) situées le long du bord supérieur du diffuseur. Mercedes avait utilisé des variantes plus grandes de ce design afin d'augmenter le volume utile du diffuseur, mais la FIA lui a imposé de réduire leur taille.

De plus, les composants de la suspension et du beam wing situés devant le diffuseur sont également inclinés de manière similaire afin de contribuer à étendre la zone de basse pression générée par le diffuseur. Tous ces composants sont liés sur le plan aérodynamique, y compris l'aileron arrière, afin de produire un niveau élevé et constant d'appui à l'arrière.

Les composants extérieurs du diffuseur sont en réalité une reprise des ailettes en cascade montées sur les écopes de frein de l'année dernière, ce qui étend encore davantage cette zone de fonctionnement.

Selon les règles de l'année dernière, le diffuseur devait être assez hermétiquement fermé afin de garantir une interférence minimale avec les structures d'écoulement générées en dessous. La sensibilité réduite cette année a incité quelques écuries à intégrer une "ouverture".

Grâce à cela, le flux d'air sous le châssis peut désormais s'étendre davantage et utilise efficacement les éléments "intérieurs" du diffuseur comme une nervure supplémentaire pour gérer l'écoulement à cet endroit.

Compte tenu de la longueur du plancher, l'un des principaux problèmes à surmonter est la séparation du flux. Maintenir un flux d'air dynamique et en accélération sous le châssis peut aider à compenser la perte d'énergie due au frottement avec la surface, mais le fait de segmenter la carrosserie à l'arrière y contribue également.

On peut également remarquer les fentes situées aux angles du plancher, devant le pneu arrière. Mercedes a apporté quelques modifications à cet endroit pour le Grand Prix du Canada afin de limiter le "tyre squirt" - phénomène par lequel les pneus, en se déformant, peuvent projeter latéralement un flux turbulent - vers la zone du diffuseur.

Même si le niveau de complexité a été réduit par rapport à l'ancien règlement, le design d'un diffuseur aussi performant que nécessaire requiert un travail considérable. Sans cela, le train arrière serait beaucoup moins stable et le pilote serait incapable de transmettre la puissance à la piste sans déraper.

Lorsque l'arrière de la voiture est imprévisible et incapable de fournir une plateforme suffisante pour équilibrer l'avant, le pilote n'a tout simplement aucune confiance dans la voiture qu'il pilote.