Affaire Abu Dhabi : Steiner fait "totalement confiance" à la FIA

Charger le lecteur audio

Les décisions prises par le directeur de course Michael Masi dans les dernières boucles du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, qui s'est conclu par la victoire et le titre de Max Verstappen face à Lewis Hamilton, ont conduit la FIA à ouvrir une enquête. Lors de la période de Safety Car, en fin de course, deux articles du Règlement Sportif avaient été transgressés par Masi, créant ainsi une grande polémique.

Mohammed Ben Sulayem, élu président de la FIA en décembre, a rencontré les équipes pour discuter de cette course et des décisions potentielles qui découleront de l'enquête. Les discussions devraient se poursuivre dans les semaines à venir avant que tout changement ne soit finalisé à la veille de la nouvelle saison.

Günther Steiner ne s'est quant à lui pas étendu sur les détails des discussions avec la FIA concernant l'enquête, l'avenir de Masi et l'éventuelle restructuration de la fédération, néanmoins le directeur de Haas a indiqué qu'il était confiant.

"Je n'ai pas fait beaucoup de recommandations au président Mohammed", a-t-il affirmé. "Nous en avons parlé et je pense que cela relève du privé, je ne veux pas m'étendre sur ça. Je sais que [la FIA] travaille assidûment pour rendre [les choses] – je ne dirais pas meilleures, ce n'est le bon terme – pour les rendre principalement meilleures pour celui qui est le directeur de course."

"C'est un travail très difficile et je ne suis pas là pour protéger Michael ou qui que ce soit. C'est très difficile. Je pense que le championnat a beaucoup évolué et que certaines choses n'ont pas suivi. Je suis sûr que [la FIA] trouvera quelques idées à nous présenter, ensuite nous verrons ce qu'ils feront. Je ne leur ai pas donné de recommandations sur ce qu'ils devaient faire, une recommandation spécifique. Nous avons un peu parlé des problèmes, nous les connaissons tous. Je pense que la FIA travaille avec diligence pour que l'avenir soit meilleur."

Michael Masi, directeur de course

Peter Bayer, nouveau responsable monoplaces de la fédération, joue un rôle clé dans cette enquête et a révélé le mois dernier que Masi pourrait perdre sa place. Pour rappel, l'Australien officie en tant que directeur de course FIA de la F1 depuis le décès soudain de Charlie Whiting, quelques jours avant le début de la saison 2019.

Masi est-il donc toujours l'homme de la situation ? La question a été posée à Steiner, et l'Italien a répondu : "Encore une fois, j'ai déjà assez à faire avec mon équipe, pour être franc. Je ne voudrais pas aller chez la FIA et leur dire quoi faire, je sais qu'ils font des choses mais je ne connais pas les détails, les contrats et ce genre de choses.

"Je n'essaie pas d'éviter la question. Nous connaissons tous Michael Masi en tant que directeur de course, mais je ne sais pas ce qui se trame et comment rendre la situation meilleure. Comme je l'ai dit, je suis assez occupé avec ce que je fais pour Haas F1. Donc je ne m'en mêle pas. Je fais totalement confiance à la FIA, ils vont arranger ça parce que tout le monde en parle. Vous [les journalistes] posez les questions, mais ce sont plus des questions pour la FIA que pour moi."