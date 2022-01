La FIA admet que Masi pourrait perdre son poste

Charger le lecteur audio

Le directeur de course de la Formule 1, Michael Masi, est depuis un mois et demi sous le feu des critiques, en particulier des fans, pour sa gestion de la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui a vu Max Verstappen être sacré aux dépens de Lewis Hamilton, après une relance pour un seul tour. Peter Bayer, qui est désormais responsable monoplaces de la FIA sous la présidence de Mohammed Ben Sulayem, est en charge de conduire l'enquête qui doit déterminer les circonstances de la fin du GP mais également les conclusions à en tirer sur divers plans.

L'avenir de Masi à son poste au sein de la FIA sera l'un de ces dossiers. Aussi, interrogé pour Speedweek.com sur le sort qui attend l'Australien, Bayer affirme qu'aucune décision n'a encore été prise, tout en réaffirmant son soutien personnel : "Ce n'est pas encore décidé. Michael a fait un super travail à bien des égards. Nous ne voulons vraiment pas le perdre. Nous lui avons fait part de cela, mais aussi de la possibilité qu'il y ait un nouveau directeur de course. Je ne peux que faire des propositions au Conseil Mondial [qui se tiendra le 18 mars à Bahreïn, ndlr], et elles incluront assurément Michael."

Quant à la question de savoir si Masi lui-même souhaite poursuivre dans ce rôle, qui l'a souvent vu être exposé à de vives réactions des acteurs, des observateurs et des fans depuis 2019, Bayer ajoute : "Il a développé une peau relativement épaisse face aux attaques de certaines équipes. Quand on travaille à la FIA, il faut être conscient que l'on travaille dans la police du sport. Le policier bénéficie rarement de sympathie, comme dans la vie de tous les jours. Ce qui est devenu insupportable, ce sont les réactions sur les réseaux sociaux, on ne recule devant rien, comme on l'a vu avec les menaces de mort contre [Nicholas] Latifi, le pilote Williams."

"Michael n'a pas de compte sur les réseaux sociaux, mais les attaques via d'autres canaux l'ont vraiment touché. Lors de nos discussions, j'ai assuré Michael du soutien de la fédération et je lui ai fait savoir : 'nous voulons continuer à travailler avec toi, mais j'ai aussi besoin que tu comprennes que nous devons nous pencher sur le sujet.'"

Toujours dans la même interview, évoquant justement les critiques vis-à-vis de la décision de modifier la procédure du Règlement Sportif pour relancer la course à Abu Dhabi, le responsable monoplaces de la FIA explique : "Dans ces secondes où [Masi] devait prendre une décision, il avait plusieurs options, toutes conformes au règlement. Il aurait pu terminer la course derrière la voiture de sécurité, il aurait pu l'arrêter, mais l'accident de Nicholas Latifi ne l'aurait pas justifié. Ou alors, il aurait pu faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire se sortir de là d'une manière ou d'une autre. Je compare toujours la situation à un arbitre de football au moment d'un penalty contesté, accordé ou non. Il s'agit aussi d'avoir du respect pour le directeur de course."