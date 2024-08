Affaire Horner : l'appel visant le directeur de Red Bull rejeté

Après avoir pollué le début de saison de l'écurie Red Bull, l'affaire Horner était quelque peu retombée ces dernières semaines, sans toutefois faire disparaître les tensions internes. La direction de l'écurie avait néanmoins pris la décision collégiale de mettre la discorde de côté afin de se concentrer intégralement sur le championnat, la domination de Max Verstappen et de son équipe étant peu à peu mise à mal par le retour de la concurrence.

Cependant, tout n'était pas réglé concernant le volet de l'enquête interne, commandée par la société Red Bull GmbH en février dernier. Un avocat indépendant avait été engagé à la suite d'accusations d'une employée de Red Bull Racing contre Christian Horner, à qui elle reprochait un "comportement inapproprié".

Après quelques semaines, cette enquête avait innocenté le directeur de l'équipe championne du monde en titre. Toutefois, l'accusatrice avait exercé son droit de faire appel, lequel n'a finalement pas abouti. C'est ce qu'a indiqué la société Red Bull ce jeudi.

"Au début de l'année, une plainte déposée contre Christian Horner a fait l'objet d'une enquête", rappelle l'entreprise autrichienne. "La plainte a été traitée dans le cadre d'une procédure en nommant un avocat indépendant, qui a rejeté les accusations. La partie plaignante a exercé son droit à faire appel, qui a été examiné par un nouvel avocat. Toutes les étapes de la procédure d'appel sont désormais terminées, et le résultat final est que l'appel n'est pas maintenu."

"Les conclusions de l'avocat ont été acceptées et adoptées par Red Bull. La procédure interne est terminée. L'entreprise respecte la vie privée de tous ses employés et ne fera pas d'autres commentaires publiquement sur cette affaire pour le moment. Red Bull s'engage à continuer à respecter les standards les plus élevés pour les conditions de travail."



Bien que l'enquête interne soit désormais achevée, Red Bull doit encore régler certains aspects. Selon les informations de Motorsport.com, la compagnie autrichienne étudie les suites à donner alors que l'employée qui a remis en cause le comportement de Christian Horner est toujours salariée mais également suspendue actuellement. Au sein de l'écurie Red Bull Racing, on considère que l'affaire est désormais close.

Avec Filip Cleeren