Albon va "s'appuyer" sur les réglages de Colapinto à Mexico

Alexander Albon a reconnu qu'il allait, au Grand Prix de Mexico, s'orienter vers les réglages de son équipier Franco Colapinto, à la recherche d'un meilleur équilibre au volant de la Williams évoluée.

Les évolutions majeures apportées par l'écurie britannique remontent au GP des Pays-Bas, fin août, qui fut également le dernier de Logan Sargeant. Albon a su utiliser les performances améliorées de sa FW46 pour inscrire des points lors des épreuves de Monza et de Bakou.

Toutefois, il est clair que depuis l'arrivée de Franco Colapinto en lieu et place de Sargeant, l'Argentin se montre un adversaire bien plus coriace que l'Américain. Et Albon a suggéré que son côté du garage avait eu plus de difficultés à parvenir à comprendre le fonctionnement du package actuel que celui de son nouvel équipier dans certains domaines, notamment dans les virages lents. Le Thaïlandais reconnaît qu'il va d'ailleurs se pencher sur les réglages de son équipier pour tenter de mieux comprendre ces soucis.

"Nous avons un équilibre différent avec les nouvelles évolutions apportées à la voiture. Nous ne les comprenons pas encore tout à fait. Nous pouvons le voir à travers les données, nous pouvons voir là où nous nous efforçons d'appréhender ce qui se passe. Ce sera le premier week-end où je m'appuierai un peu plus sur ce que l'autre côté du garage a fait et où j'essaierai de voir si cela peut m'aider à résoudre certains des problèmes que j'ai rencontrés."

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Je pense qu'au Mexique, il sera très important pour nous d'essayer de bien faire les choses parce que, sur le papier, les domaines dans lesquels j'ai eu des difficultés sont très spécifiques aux virages, et il y a beaucoup de ce type de virages à Mexico, des virages à basse vitesse."

Lorsqu'il lui a été demandé si le problème de blocage des freins auquel il avait été confronté était nouveau avec les améliorations, Albon a expliqué qu'il était "devenu plus apparent, donc c'est un peu le domaine sur lequel j'ai travaillé".

Interrogé sur le fait d'avoir un équipier plus solide pour permettre d'offrir une référence intéressante, tout en comblant ses propres difficultés, Albon de répondre : "C'est une bonne chose. Nous avons fait tourner le simulateur tout au long du week-end et nous avons essayé, au cours des derniers jours, de voir les différences. Mais cela me permet de m'élever, et d'élever tout le monde dans l'équipe. Quand je connais un mauvais week-end, nous continuons à marquer des points, donc c'est très positif."

"Non [ce n'est pas une nouvelle expérience d'avoir la pression], je pense que si vous revenez quelques années en arrière, vous pouvez [voir que j'en ai eu]. Chez Williams, bien sûr, mais c'est comme ça que ça a toujours été. C'est comme ça qu'on court. C'est comme ça qu'on court depuis qu'on a neuf ans. Donc, ça va."

Avec Alex Kalinauckas et Jake Boxall-Legge