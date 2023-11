Alfa Romeo s'invite au bal des livrées spéciales à Las Vegas

Et voici désormais la moitié de la grille parée de couleurs spéciales pour le Grand Prix de Las Vegas ! Ce jeudi, c'est Alfa Romeo qui a dévoilé une livrée exceptionnelle pour la troisième course américaine de la saison. L'écurie gérée par Sauber emboîte ainsi le pas à Ferrari, Alpine, Williams et Red Bull.

Comme les Champions du monde en titre, le choix a été fait de revisiter intégralement la robe de la C43, qui sera tout de noir vêtue. La monoplace a été présentée dans ces couleurs singulières lors d'un événement qui s'est tenu la nuit dernière à l'Aria Hotel, sur le fameux Strip de Las Vegas.

Photo de: Alfa Romeo La livrée spéciale de l'Alfa Romeo C43 pour le GP de Las Vegas Photo de: Alfa Romeo Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Outre le noir, l'Alfa Romeo s'habille de motifs rappelant les cartes à jouer et mettant essentiellement en avant l'emblématique Quadrifoglio, le trèfle à quatre feuilles propre au constructeur italien. Le cœur est lui aussi à l'honneur, ainsi que le chiffre 6 qui représente les six années de partenariat entre Sauber Motorsport et Alfa Romeo. Une entente qui prendra fin à l'issue de la saison alors que se prépare le projet Audi.

Outre la monoplace, les combinaisons des pilotes sont elles aussi accordées à cette livrée spéciale pour Valtteri Bottas et Zhou Guanyu.

Les casques spéciaux continuent eux aussi de fleurir pour Las Vegas, et l'on a par exemple aperçu des couleurs uniques pour celui qu'utilisera Kevin Magnussen chez Haas F1 tout au long du week-end.