Pas de grands rassemblements en Allemagne et Belgique jusqu'à fin août

Dans une Europe confinée à grande échelle pour lutter contre la propagation du COVID-19, plusieurs pays tentent d'amorcer un calendrier de déconfinement avec des approches qui varient. La sortie de crise paraît toutefois encore très lointaine comme on a pu le constater lundi soir en France avec les mesures annoncées par le chef de l'État.

Ce mercredi, ce sont l'Allemagne et la Belgique qui ont pris des décisions et fixé des échéances, le tout avec un degré d'incertitude qui persiste, lié à l'évolution de l'épidémie. Pour les deux pays, on retiendra un choix similaire : l'interdiction de tout événement rassemblant un public nombreux jusqu'au 31 août prochain. Sur ce point, il s'agit d'un horizon plus éloigné que celui évoqué en France par Emmanuel Macron, qui a parlé d'une interdiction de tels rassemblement jusqu'à mi-juillet "au moins".

Dans les faits, les annonces allemande et belge concernent plusieurs événements de sports mécaniques majeurs. À l'heure où toutes les disciplines sont à l'arrêt et tentent d'y voir clair pour éventuellement agencer des calendriers alternatifs, c'est donc un nouvel élément à prendre en considération.

Sur cette période qui porte jusqu'à fin août, on retient notamment que les compétitions suivantes devaient avoir lieu :

21 juin : GP d'Allemagne MotoGP

21 juin : E-Prix de Berlin

2 août : WorldSBK à Oschersleben

16 août : 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC

30 août : Grand Prix de Belgique de Formule 1

Bien entendu, les annonces gouvernementales en Allemagne et en Belgique n'ouvrent pas automatiquement la voie à une annulation ou à un report, puisque la piste d'événements organisés à huis clos ne peut pas être totalement exclue.

Suite aux différents reports et annulations, la manche allemande au Sachsenring était la première figurant encore théoriquement au calendrier du MotoGP. Néanmoins, les dirigeants du championnat ont récemment indiqué que "pour l'instant, on pourrait dire que [le MotoGP n'a] pas de calendrier".

Concernant la Formule 1, les dernières déclarations publiques faisaient part d'une volonté de lancer la saison à partir du mois de juillet dans le scénario le plus optimiste. Cette piste n'est pas exclue, notamment suite à la porte entrouverte aujourd'hui par le gouvernement autrichien. Celui-ci ne souhaite pas se "mettre en travers" d'un maintien de l'épreuve si elle peut se dérouler sans spectateurs et dans le respect des règles sanitaires mises en place dans le pays.

Enfin, pour ce qui est du WEC, la manche de Spa-Francorchamps a été décalée à la mi-août dans le cadre du calendrier alternatif publié il y a une dizaine de jours, après avoir été déprogrammée une première fois de sa date initiale, fin avril.

"Le circuit reste attentif à la prochaine communication du Conseil National de Sécurité", fait savoir ce soir le circuit de Spa-Francorchamps, dont les portes restent closes au moins jusqu'au 3 mai. "Nous ne manquerons pas de vous informer, dès que possible, de toute nouvelle évolution."