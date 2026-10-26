Formule 1 GP des États-Unis

Alonso dénonce le niveau des pilotes de fond de grille en F1

Un contact au premier tour avec Alexander Albon a coûté plusieurs positions à Fernando Alonso et endommagé le fond plat de son Aston Martin à Austin.

Stuart Codling

Mis à jour: 26 oct. 2026, 08:28

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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso s'en est vivement pris à Alexander Albon après un contact survenu dans le premier tour du Grand Prix des États-Unis de Formule 1. L'incident a fait perdre quatre places au pilote Aston Martin et endommagé le fond plat de son AMR26, compromettant les performances de sa monoplace pour le reste de la course.

Le double champion du monde a perdu une place au départ, alors qu'il s'élançait depuis la 12e position sur la grille. De son côté, Esteban Ocon est remonté de la 15e à la 11e place. Grâce à un bon envol, Albon a gagné trois positions pour se retrouver 14e, avant de se battre avec Alonso dans les esses tout au long du premier tour.

Au virage 11, Alonso a tenté de dépasser les deux Haas, qui se disputaient elles aussi la position, en plongeant à l'intérieur de ce virage à gauche. Albon a toutefois emprunté une trajectoire similaire. La Williams était déjà lancée lorsque l'espace s'est réduit, et la roue avant droite du Thaïlandais a percuté le déflecteur latéral gauche ainsi que le bord du fond plat de l'Aston Martin.

Alonso a été repoussé sur le vibreur extérieur et a perdu quatre places supplémentaires. Les images embarquées d'Albon ont clairement révélé les dégâts subis par le fond plat de l'Aston Martin. Alonso a finalement rallié l'arrivée à la 12e place, mais il était manifestement mécontent lorsqu'il s'est présenté devant la presse.

"Ce sont les dégâts les plus importants", a-t-il déclaré. "Je pense que nous avons perdu une demi-seconde au tour, voire plus. La voiture est détruite, je l'ai vu au parc fermé. La moitié du fond plat a disparu. Je ne sais pas comment nous avons réussi à continuer et à rester plus ou moins compétitifs."

"J'imagine que si la voiture avait été intacte, nous aurions probablement eu de bonnes chances de marquer des points aujourd'hui, car nous étions 12e avec une demi-voiture. J'ai perdu encore d'autres morceaux du fond plat. Je ne pouvais plus tourner. Nous nous sommes donc arrêtés. J'ai envisagé d'abandonner. J'étais prêt à couper le moteur."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Mais ils ont monté un nouvel aileron avant et je suis reparti. Évidemment, la voiture tournait correctement à droite, mais plus à gauche, pendant les 15 derniers tours de la course. Nous voulions néanmoins terminer et recueillir un peu plus de données."

"Quand on part à l'arrière, ce risque est toujours présent. Je pense que le niveau des pilotes dans le dernier tiers de la grille est très faible, comme nous l'avons vu aujourd'hui avec Alex. Nous devons donc améliorer la voiture et partir un peu plus haut sur la grille."

Les commissaires n'ont pas jugé nécessaire d'enquêter sur le contact, considérant qu'il s'agissait d'une conséquence classique d'une lutte entre trois voitures pour le même espace dans ce virage.

"J'avais l'impression qu'il y avait une voiture à droite de Fernando", a expliqué Albon. "Il a laissé suffisamment de place à Fernando, comme s'il pensait qu'il n'y avait qu'une seule voiture à l'intérieur. Mais j'étais moi aussi à l'intérieur de Fernando."

"Je pense donc que l'espace s'est refermé. J'ai essayé de m'écarter et de passer sur le vibreur, mais je n'y suis pas parvenu correctement. J'imagine qu'il a subi des dégâts. Je sais que j'en ai eu aussi, puisque nous avons roulé avec un aileron cassé pendant toute la course."

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