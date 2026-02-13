Alonso garde confiance en Aston Martin : "Newey n'a pas tout oublié en un an"

Alors que les trois premiers jours d'essais à Bahreïn se concluent ce vendredi, et qu'il en restera trois autres la semaine prochaine, Fernando Alonso est revenu dans le paddock sur la situation délicate d'Aston Martin.

L'écurie de Silverstone connaît des journées compliquées et manque à la fois de roulage et d'expérience, avec une monoplace au design peut-être trop extrême et propulsée par une unité de puissance Honda encore trop jeune. Pour le double champion du monde, qui misait beaucoup sur le tournant réglementaire de 2026, le retard accumulé par l'écurie se paie aujourd'hui.

"Nous ne sommes clairement pas dans la position dans laquelle nous voulions être", reconnaît le pilote espagnol. "Nous avons commencé avec du retard. Manquer Barcelone a été un gros problème parce que ce n'était pas seulement manquer le test de Barcelone, c'était aussi manquer les journées de tournage avant. Certaines équipes ont fait rouler leur voiture le 9 janvier, donc maintenant cela fait un mois qu'elles analysent les données et résolvent des problèmes."

"Un capteur ici, la température là, peu importe... Nous n'avons pas roulé à Barcelone, nous n'avons pas eu de journée de tournage avant Barcelone ni avant ici, et maintenant, pour nous, c'est vraiment le premier test ici à Bahreïn. Donc nous trouvons de petits problèmes ici et là, à chaque run."

"Et cela affecte un peu le programme : quand on ne roule pas proprement, run après run, on ne progresse pas vraiment dans les réglages. Si nous avons un programme pour tester trois rigidités différentes de suspension, nous faisons un run puis quelque chose apparaît dans les données, nous devons enquêter ou changer le capteur, nous repartons mais c'est une heure plus tard donc la piste est différente. Donc nous trouvons aussi des limites pour débloquer la performance parce que nous ne roulons pas de manière continue."

"Mais peut-être que les autres équipes ont rencontré ces difficultés lors des journées de tournage ou à Barcelone lors des premiers jours, et que nous les découvrons maintenant malheureusement."

Aucun doute côté châssis pour Alonso

Adrian Newey garde toute la confiance de Fernando Alonso. Photo de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Le tableau très sombre du moment pourrait paraître décourageant, mais Fernando Alonso assure garder toute sa motivation, et surtout toute sa confiance en Adrian Newey, qui a conçu l'AMR26 puis pris les commandes de l'écurie.

"L'unité de puissance, c'est un peu plus difficile parce que nous n'avons pas encore une bonne compréhension du règlement et de ce qui est nécessaire", explique-t-il. "Mais du côté du châssis, il n'y a pas de point d'interrogation là-dessus."

"Après plus de 30 ans durant lesquels Adrian a dominé la F1, ce n'est pas comme s'il allait tout oublier en un an. Je ne sais pas où nous en sommes actuellement en termes de châssis et de niveau d'adhérence, mais même si nous ne sommes pas à 100% maintenant, nous y serons bientôt parce que nous réglerons tous les problèmes sur l'unité de puissance. Je pense que nous devons nous donner du temps et comprendre où nous en sommes et, si nous sommes en retard, nous améliorer aussi vite que possible."

Jeudi, Lance Stroll dressait un constat alarmant et évoquait plus de quatre secondes de retard pour Aston Martin. Néanmoins, Fernando Alonso se raccroche à une situation très mouvante et qui ne cesse d'évoluer.

"J'ai fait un tour hier où je suis sorti large au virage 4, et ensuite, jusqu'à la ligne d'arrivée, j'ai gagné huit dixièmes", précise-t-il. "C'est juste pour vous donner une idée du nombre d'erreurs qu'il y a dans chaque tour que nous faisons actuellement. Il y a des tours où nous gagnons ou perdons huit dixièmes en changeant un seul réglage. Donc ce n'est pas comme si nous devions trouver deux dixièmes en optimisant."

"Peut-être que nous débloquerons des secondes quand nous optimiserons tout. Donc espérons que la semaine prochaine nous aurons une meilleure vision. Comme je l'ai dit, nous sommes réalistes. Nous ne serons pas les plus rapides à Melbourne. Nous avons commencé en retard, mais il est difficile de deviner exactement où nous nous situons."

Lire aussi : Formule 1 Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !