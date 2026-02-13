Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Le PDG de la Formule E, Jeff Dodds, a invité Max Verstappen à l'E-Prix de Djeddah ce week-end après que le pilote Red Bull a qualifié les Formule 1 2026 de "Formule E sous stéroïdes". Le Néerlandais a fait sensation aux essais de Bahreïn en exprimant ses inquiétudes au sujet de la nouvelle génération de monoplaces, critiquant notamment la dépendance accrue à la gestion de l'énergie.

"Beaucoup de ce que vous faites en tant que pilote a un effet énorme sur l'aspect énergétique", a-t-il expliqué jeudi. "Pour moi, ce n'est tout simplement pas de la Formule 1. Peut-être qu'il vaut alors mieux piloter en Formule E, non ? Parce que là-bas, tout tourne autour de l'énergie, de l'efficacité et de la gestion."

Ces propos ont été interprétés par certains comme dénigrant la Formule E, où les pilotes doivent gérer soigneusement leur consommation d'énergie et utiliser des techniques de lift and coast pour recharger la batterie de leur voiture.

Jeff Dodds a cependant déclaré comprendre le point de vue de Max Verstappen et a décrit le Néerlandais comme quelqu'un qui aime un "sport automobile brut et traditionnel". Le Britannique a révélé à Motorsport.com avoir envoyé un message taquin au quadruple champion du monde de F1, l'invitant à venir découvrir la Formule E ce week-end, alors que le championnat 100% électrique est à Djeddah.

"J'ai envoyé un message à Max hier pour lui dire en gros : 'Tu es à Bahreïn, moi je suis à Djeddah, si tu préfères venir ici à la place, je viens te chercher'. Donc j'étais un peu taquin quand je lui ai écrit."

"Je ne suis pas du tout surpris. Beaucoup de [pilotes de Formule E] et de nombreux directeurs d'équipe m'ont contacté pour dire que c'était une excellente opportunité pour nous. Beaucoup me disent que c'est génial qu'il fasse ne serait-ce que référence à la Formule E, parce que c'est excellent pour la visibilité. Je pense que c'est une bonne occasion pour nous de montrer de quoi nous sommes capables et vers où nous allons."

"Ce que vous verrez ici, c'est du combat rapproché, des courses au coude à coude, probablement 150 dépassements pendant la course. Donc, si davantage de personnes, à la suite de ses commentaires, se disent : 'Allons jeter un œil [à la Formule E]', c'est parfait pour moi."

Verstappen "adorerait" les Gen4

La Porsche Gen4 de Formule E. Photo de: Porsche

La Formule E introduira un nouveau règlement technique lors de la saison 2026/27, avec la monoplace Gen4 capable de produire 800 ch et dotée d'un système à transmission intégrale. Le championnat s'attend à un écart de performance "très faible" entre la F1 et la Formule E lorsque cette génération fera ses débuts en fin d'année.

Jeff Dodds estime que Max Verstappen apprécierait la vitesse et l'accélération supérieures de la Gen4, considérée comme une amélioration majeure par rapport aux machines actuelles.

"Si Max montait dans la Gen4, je pense qu'il adorerait", avance Jeff Dodds. "600 kilowatts de puissance brute, transmission intégrale permanente, 70% de puissance en plus que la voiture actuelle, des chronos qui ne seront pas très éloignés d'une Formule 1 de la nouvelle ère."

"Couple instantané, donc violence instantanée : vous appuyez sur l'accélérateur, vous êtes à 100 km/h en 1,8 seconde, beaucoup plus rapide que sa Formule 1 actuelle, beaucoup plus rapide qu'une GT3, je pense vraiment qu'il adorerait. Je continuerai à le taquiner et à l'inviter à venir essayer."

Dodds comprend pourquoi Verstappen n'aime pas les F1 2026

Max Verstappen au volant de la Red Bull à Bahreïn. Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Jeff Dodds estime que la frustration de Max Verstappen provient de la philosophie fondamentale du règlement F1 2026, qui augmente considérablement la contribution électrique de l'unité de puissance tout en conservant le moteur à combustion interne. Selon les nouvelles règles, la puissance électrique représentera près de la moitié de la puissance totale, ce qui constitue la plus grande refonte de la motorisation depuis plus d'une décennie.

"Ce qu'il a dit ne me surprend pas. Je paraphrase Max maintenant, il peut ne pas être d'accord, mais si je résume, ce qu'il dit vraiment, c'est qu'il se sent limité dans la voiture", explique Jeff Dodds. "Il a le sentiment que ce n'est plus une course pied au plancher, brute, à fond. Il a l'impression que c'est un style de pilotage différent parce qu'il y a un compromis de technologies dans la voiture, et il n'apprécie pas autant cela. Pour l'instant. Il peut apprendre à aimer ça, le temps le dira."

"En Formule 1, il a toujours fallu préserver quelque chose. Cette voiture consiste à préserver l'énergie, mais il a toujours fallu préserver les pneus, ou le carburant, ou autre chose. Il y a toujours eu de la stratégie en course, et c'est une stratégie différente. Mais [en 2026], je dirais qu'il s'agit de réunir deux technologies et d'essayer de les faire fonctionner ensemble."

"Bien sûr, il faut une nouvelle technologie électrique, parce que c'est la direction que prend le monde, mais en même temps ils veulent conserver le moteur à combustion, pour préserver le son, l'héritage, l'histoire et la nature du style de pilotage. Alors qu'en Formule E, nous avons toujours été uniquement électriques, donc nous optimisons notre format de course et notre style de pilotage autour d'une seule technologie, et je pense que Max trouve cela assez difficile dans cette Formule 1, parce que c'est un compromis entre deux technologies."

"Mais je pense aussi que c'est très difficile pour eux, parce qu'à certains égards, la pression des constructeurs sera de dire qu'il faut être électrique, parce que c'est la direction que prend le monde, et nous essayons de développer la technologie à travers le programme Formule 1. Mais en même temps, ils veulent conserver la base de fans, l'histoire, le style de pilotage et le bruit, et tout ce qui va avec, ce qui rend très difficile de trouver un équilibre."