Aston Martin est à "4 secondes et demie" des meilleurs, selon Stroll

Lance Stroll n'est en général pas homme à s'étendre sur un sujet qui ne semble pas l'intéresser, mais à Bahreïn, face aux médias avides de savoir ce qu'il se passe du côté d'Aston Martin, le Canadien, tout en affichant un habituel détachement, s'est montré plus disert et quelque peu caustique.

Il faut dire que Stroll n'a pas été épargné par les soucis et le faible roulage : cinq tours en tout et pour tout à Barcelone, 36 lors de la journée de mercredi à Sakhir... Difficile de bien préparer la saison dans ces conditions, même si le roulage de Fernando Alonso ce jeudi est déjà plus encourageant.

"Je suis encore en train d'apprendre à connaître la voiture et le moteur, mais nous avons beaucoup de travail à faire pour rattraper notre retard", a expliqué Stroll au micro des médias, dont Motorsport.com, dans le paddock de Bahreïn ce jeudi. "Nous avons probablement 400 tours de moins que nos concurrents, avec Barcelone et tout ce que nous manquons, donc nous devons simplement continuer à persévérer."

Frustré de cette situation ? Pas vraiment, plutôt fataliste : "C'est comme ça. Nous nous concentrons simplement sur notre situation actuelle et sur ce que nous pouvons améliorer à l'avenir, c'est tout ce que nous pouvons faire."

Stroll peine à trouver du positif

Lance Stroll est jusqu'ici le pilote qui a le moins roulé lors des essais hivernaux 2026. Photo de: Clive Mason / Getty Images

L'une des principales questions est de savoir à quel point les difficultés de l'AMR26 sont liées à son moteur Honda et aussi aux choix techniques extrêmes de l'équipe dirigée par Adrian Newey qui semblent quelque peu l'étouffer. "C'est une combinaison de plusieurs facteurs", coupe Stroll. "Le moteur, l'équilibre, l'adhérence. Ce n'est pas une seule chose, c'est une combinaison."

Une combinaison mais dans laquelle il reconnaît que l'unité de puissance joue un rôle important : "Oui, [les difficultés en termes d'équilibre viennent] en partie [du moteur]. C'est certain, ça joue un rôle important."

Questionné directement sur son ressenti au volant de la voiture avec le moteur, notamment dans les phases de rétrogradage ou sur les gros freinages, Stroll de reconnaître : "Ce n'est pas génial pour le moment, c'est certain."

Y a-t-il au moins du positif à tirer des essais hivernaux jusqu'ici ? "Il fait beau, la météo est bonne", sourit-il. "Meilleure que le temps britannique !" Et du positif sur la voiture ? "La livrée est jolie." Ça a le mérite d'être clair.

Si "le temps dira" à quel point Aston Martin pourra inverser la tendance, Stroll veut en tout cas insister sur la croyance générale dans les outils et les personnes dont son écurie dispose : "Nous avons tous les outils nécessaires pour remporter des courses et des championnats. Oui, ce n'est pas le cas actuellement, et nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour y remédier."

Aston Martin "à quatre secondes et demie" des meilleurs

Fernando Alonso connaît une bonne journée de jeudi à Sakhir. Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Dans la dynamique de ce jeudi, qui pour le moment semble être la meilleure journée d'Aston Martin depuis le début des essais, au moins en termes de roulage, est-ce que connaître encore quatre jours de ce type pourrait suffire à refaire une grande partie du retard ?

"Je ne sais pas", répond Stroll. "Pour l'instant, nous semblons avoir quatre secondes de retard sur la meilleure équipe, quatre secondes et demie. Encore une fois, il est impossible de savoir quelle quantité de carburant les autres utilisent. Mais oui, nous devons désormais essayer de gagner quatre secondes de performance."

Je ne pense pas que tout va tomber du ciel. Il faut améliorer et trouver de la performance à la fois côté voiture et côté moteur.

Pour le Canadien, il est en tout cas clair que simplement résoudre les problèmes rencontrés par son écurie ne suffira pas à combler cet écart : "Je ne pense pas que tout va tomber du ciel. Il faut améliorer et trouver de la performance à la fois côté voiture et côté moteur. "

"Je veux dire, ce sont des choses habituelles en F1. Quand vous êtes derrière la concurrence, vous devez réfléchir à des moyens de tirer le meilleur parti de ce que vous avez et, en même temps, de progresser. Personne ne reste les bras croisés dans ce milieu. Tout le monde essaie de gagner en performance par tous les moyens, chaque week-end, tout le temps."

"C'est ce que nous faisons. Nous essayons d'améliorer les performances de la voiture chaque jour et nous pensons également à plus long terme, en apportant des améliorations au niveau de l'unité de puissance et du châssis. Et oui, nous verrons en Australie où nous nous situerons, puis nous verrons tout au long de la saison comment nous progressons. Mais nous faisons tout notre possible et c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant."

