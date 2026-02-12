Renault ne va pas fermer le site de Viry-Châtillon

C'est probablement un moindre mal dans un océans de mauvaises nouvelles pour le sport automobile tricolore : l'usine Renault de Viry-Châtillon ne fermera pas ses portes comme cela a pu être redouté dernièrement. Le site va être transformé et poursuivra de nouvelles activités, en dépit des annonces faites jeudi 12 février par la marque au Losange.

Le Groupe Renault a en effet décidé de mettre un terme, dès la fin de l'année, à ses engagements en endurance et aux 24 Heures du Mans avec Alpine, et en rallye-raid et sur le Dakar avec Dacia. Le prototype LMDh A424 et le Sandrider T1+ appartiendront dans quelques mois à l'histoire ancienne, rejoignant le projet mort-né de moteur F1 2026.

Seule l'écurie de Formule 1, désormais motorisée par Mercedes et basée à Enstone, sera maintenue comme programme sportif officiel du constructeur français.

L'usine de Viry-Châtillon est rebaptisée "Alpine Tech" et va continuer d'être transformée. Sa mission principale sera de se pencher sur des projets d'innovation pour les besoins du groupe et de la marque Alpine. Un terme pour le moment très générique, alors que l'entreprise a fait savoir qu'elle voulait s'appuyer sur les compétences déjà en place tout en recherchant "des partenariats externes" ou de sous-traitance pour maintenir l'activité.

"Nous avons travaillé d'arrache-pied à la définition de la nouvelle structure et de l'organisation Alpine Tech", précise Axel Plasse, vice-président nommé à la tête du site et successeur de Bruno Famin. "Nous avons des talents exceptionnels sur le site de Viry-Châtillon, et nous avons œuvré pour garantir que la nouvelle organisation nous permette de nous concentrer et mettre à profit l'expertise innovante et de pointe de nos équipes, en proposant des services pour de nouveaux projets et entreprises."

"Une année chargée nous attend avec cette nouvelle mission, en parallèle de notre engagement à mener la saison d'endurance, où nous nous battrons à chaque course jusqu'au bout de la saison."

Renault annonce également avoir mis en place "un plan de protection de l'emploi" pour soutenir le personnel de l'usine de Viry-Châtillon tout au long du processus de transformation, "avec des options incluant un autre poste au sein du groupe, l'accès à un programme de formation dédié, un plan de départ volontaire ou de départ à la retraite anticipée".