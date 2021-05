Alonso : Plusieurs équipes joueront le titre dans quelques années

La saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 débute à peine mais les écuries ont d'ores et déjà le regard tourné vers l'an prochain : en 2022, la catégorie reine introduira un tout nouveau Règlement Technique, dont de nouveaux pneumatiques 18 pouces. Ces nouvelles règles ont été pensées pour améliorer la qualité du spectacle en piste en permettant théoriquement aux monoplaces de se suivre de plus près dans les virages.

Et si l'on se base sur les précédentes refontes de la réglementation, il y a fort à parier que la saison 2022 perturbera la hiérarchie actuelle et permettra à des structures autrefois en difficulté de se rapprocher de la tête du classement. Un point qui a incité Fernando Alonso à faire son come-back en Formule 1 au sein de l'écurie Alpine après deux ans d'absence, comme il l'avait indiqué lors de l'annonce de son retour.

Cependant, le discours du pilote espagnol a légèrement changé lorsque Motorsport.com a évoqué les règles aéro de 2021. En lui demandant si l'impact de la modification mineure du fond plat sur la hiérarchie l'encourageait à penser que plusieurs équipes pourraient se battre pour le titre l'année prochaine, lorsque de plus profonds changements arriveront, Alonso a indiqué qu'il était "difficile de le savoir".

"Je pense qu'il y a toujours une équipe qui obtient quelque chose de plus quand il y a une nouvelle réglementation, qui interprète les règles un peu différemment et obtient peut-être un avantage", a-t-il poursuivi. "Espérons qu'après deux ou trois ans, cette nouvelle réglementation qui va arriver en 2022 permettra des batailles très serrées entre de nombreuses équipes et sera meilleure pour l'avenir."

"Je ne sais pas si cela viendra en 2022, mais c'est sûr que ça viendra, cette compétition serrée, car je pense que toutes les réglementations sont faites pour couvrir autant d'astuces que possible et standardiser pour tout le monde les pièces influençant les performances des voitures, ainsi qu'essayer d'avoir une meilleure compétition, plus serrée."

Bien que le peloton se soit considérablement resserré depuis la fin de l'année 2020, les premières places sont toujours trustées par les mêmes Mercedes et Red Bull depuis le début de l'année. Au terme des quatre premiers Grands Prix, Lewis Hamilton compte trois victoires contre une pour Max Verstappen. Cela ne surprend pas Alonso toutefois, qui a comparé la saison 2021 à une "année de préparation".

"Avec le recul, oui, 2021 est une année de préparation, aucun doute là-dessus", a déclaré le double Champion du monde. "Je pense qu'après le report de la réglementation 2021 à 2022, tout le monde sur la grille a compris et accepté que 2021 était une année de préparation, une saison post-COVID avec des voitures plus ou moins similaires à l'an dernier. Et c'est une saison pour tester les choses comme les courses sprint. C'est une saison test, d'une certaine manière, pour beaucoup de choses. Attendons et espérons que 2022 ne soit pas une continuation mais une révolution – c'est ce que nous voudrons."

