Alonso en tête : "Une question de temps pour défier les top teams"

Entre les bonnes impressions laissées lors des essais hivernaux et les rumeurs insistantes du paddock, le niveau de performance d'Aston Martin était surveillé comme le lait sur le feu ce vendredi à Bahreïn. Certes, les premiers essais libres donnent une tendance mais pas de certitude. Néanmoins, le fait est que Fernando Alonso a trusté les avant-postes, que ce soit en terminant deuxième d'une première séance peu représentative ou, surtout, en signant le meilleur temps du jour dans les conditions nocturnes similaires à celles attendues en qualifications et en course. Un chrono qui place le double Champion du monde en tête avec une avance de 169 millièmes de seconde sur le duo Red Bull emmené par Max Verstappen, et avec les mêmes pneus tendres.

Inévitablement, la présence de Fernando Alonso en haut de la feuille des temps – ce à quoi on peut ajouter la sixième place d'un Lance Stroll qui se remet à peine de ses blessures aux mains – ne fait que renforcer l'attention tournée vers le clan Aston Martin. Le pilote espagnol, lui, sait qu'il est encore bien trop tôt pour s'emballer, mais les promesses tendent à se confirmer.

"C'est un pas supplémentaire dans la bonne direction", confie-t-il au micro de Sky Sports. "La voiture se comporte bien. Il faut attendre de voir. Pour l'instant, on ne se concentre pas trop sur les chronos car on doit améliorer certaines choses sur la voiture au niveau des réglages. Mais ce n'est aussi que le début, même dans les réunions, pour ce qui est d'aborder la course ; on change encore beaucoup de choses pour renforcer l'équipe dans tous les domaines, pas seulement en ce qui concerne les performances de la voiture. Ça va être un processus intéressant mais je pense que l'équipe apprend quotidiennement."

"C'est bien de voir les chronos, de voir que l'on est compétitif. Après les essais [hivernaux], il y a toujours un sentiment mitigé quant à la hiérarchie, et c'est encore le cas avant les qualifications et la course. Et les trois premiers Grands Prix ont lieu sur des circuits très différents, Bahreïn, Djeddah et l'Australie. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. L'équilibre n'était pas parfait aujourd'hui."

Un vendredi idéal pour Alonso et Aston Martin.

Après ces débuts forcément enthousiasmants, Fernando Alonso fait preuve de pragmatisme. Penser à la pole position pour samedi après-midi lui paraît encore bien trop précoce.

"En fait, je ne sais pas exactement quelle position sera la bonne pour nous", admet-il. "Après les essais, on pensait être en Q3 avec les deux voitures, marquer autant de points que possible lors des deux premiers Grands Prix et essayer de ne pas faire d'erreur. C'est très facile de faire une erreur, ce n'est pas la même chose de se battre pour la 12e ou 14e place que de se battre pour un top 5, car la pression est différente, l'adrénaline est différente. Je m'attends malheureusement à ce que l'on fasse des erreurs, et j'en ferai peut-être ; c'est une équipe complètement nouvelle, il y a de nouvelles procédures. On doit donc garder les pieds sur terre. L'objectif doit être de jouer le titre mais sur le long terme, je ne pense pas cette année encore."

"On va voir ce qui va se passer lors des premiers Grands Prix. Ce ne sont que de bons essais, mais Lawrence a cette vision pour tout ce qu'il fait. C'est très difficile de voir Lawrence Stroll échouer sur ce pour quoi il a une vision. Donc je pense que c'est une question de temps pour qu'Aston Martin puisse défier les top teams. On est dans un processus très intéressant, avec une voiture complètement nouvelle, un nouveau département technique, et énormément de choses que l'on apprend. Mais je crois encore qu'il y a un long chemin à parcourir."

Le top 5 des EL2