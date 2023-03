EL1 - Pérez et Red Bull dominent, Alonso en embuscade

Charger le lecteur audio

La Formule 1 est de retour ! Les 20 bolides ont repris la piste à Bahreïn après seulement trois journées d'essais sur ce même circuit, soit une journée et demie par pilote... voire rien pour Lance Stroll, qui a pris place dans le baquet de l'AMR23 après s'être blessé au poignet dans un accident à vélo.

La grande majorité des concurrents ont fait leurs premiers tours de roue en pneus mediums, et Sergio Pérez a donné le ton en 1'34"343, avec plus d'une demi-seconde d'avance sur le reste du peloton, mené par Fernando Alonso. Telle était la situation à l'approche de la mi-séance, moment auquel Stroll n'avait justement toujours pas bouclé le moindre tour chronométré malgré son déficit d'expérience à combler, victime d'un problème d'allumage.

C'est alors que les Red Bull ont chaussé les gommes tendres, Pérez signant un temps de 1'32"758 et Max Verstappen un tour en 1'33"375. Personne ne s'est hissé à leur niveau avant les dix dernières minutes, lorsqu'Alonso a tourné en 1'33"196.

Il est évidemment impossible de tirer des conclusions d'une première séance d'essais libres. Reste que les autres pilotes sont relégués à plus de 1,4 seconde de Pérez, à commencer par la McLaren de Lando Norris, la Ferrari de Charles Leclerc, l'Aston Martin de Stroll, la Haas de Kevin Magnussen et l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu. Mais attention : les Ferrari, les Mercedes, les Alpine et les Williams, quelque peu en retrait, ont signé leur référence personnelle en mediums...

Carlos Sainz est l'auteur de la principale pirouette de la séance, un 360° à haute vitesse dans l'enchaînement des virages 9-10. L'échappatoire conséquent à cet endroit a permis au pilote Ferrari de s'en sortir sans autre dommage que des pneus mediums fortement abîmés. Plus tôt, Oscar Piastri s'est fait une frayeur avec un travers au virage 7, tandis que son coéquipier Norris a tiré tout droit au premier virage. La séance s'est achevée sur un blocage de roue de Yuki Tsunoda au virage 8, alors qu'Alexander Albon a été gêné sur un tour rapide par la McLaren de Piastri.

Grand Prix de Bahreïn - Essais Libres 1