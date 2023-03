EL2 - Alonso renforce encore la hype Aston Martin

Charger le lecteur audio

Disputés en nocturne, sous l'éclairage artificiel du circuit de Sakhir, les Essais Libres 2 sont la seule séance représentative de l'horaire et des conditions qui seront ceux des qualifications et de la course, samedi et dimanche, lors de ce Grand Prix de Bahreïn inaugural.

La session débute par des runs en pneus tendres (rouge), et notamment dans le clan Alpine qui s'était bien gardé de les utiliser durant les tests hivernaux. Les Ferrari se hissent alors aux avant-postes, avec Charles Leclerc en 1'31"8, un dixième devant Carlos Sainz et une demi seconde devant un trio composé de Pierre Gasly, Esteban Ocon et Lewis Hamilton. Comme lors des EL1, le Monégasque se plaint d'une sensation étrange au niveau de l'embrayage au moment de quitter son garage. Contrairement à leurs rivaux, les Red Bull et les Aston Martin démarrent par des relais en gommes mediums (jaune) et figurent en dehors du top 5 de ces premiers instants.

Alors qu'Oscar Piastri et Yuki Tsunoda se toisent gentiment dans la ligne droite, les deux pilotes sont quelque peu surpris par un Lance Stroll quasiment à l'arrêt à la sortie des stands pour les laisser passer, sans gravité heureusement. L'Australien est, quelques minutes plus tard, responsable d'un drapeau jaune de courte durée après un tout droit au premier virage.

Au moment où Max Verstappen se plaint d'une RB19 plus rebondissante que lors des tests et d'un manque général d'adhérence, Hamilton améliore sa marque en pneus usés, revenant au troisième rang à quatre dixièmes de la Ferrari #16 après 15 minutes de roulage.

Après un moment de grand calme sur le circuit, Sainz rouvre les hostilités avec un train de tendres neufs en signant 1'31"9. C'est alors qu'Aston Martin sort du bois avec Lance Stroll, qui s'empare des commandes en 1'31"450 dans une séance où les temps commencent à s'améliorer pour tout le monde. Nico Hülkenberg, Sergio Pérez puis Fernando Alonso se positionnent tour à tour en tête peu après, l'Espagnol inscrivant 1'30"907 comme référence, que ne parvient pas à battre Verstappen, échouant à 0"169 de l'autre double Champion du monde de la grille à la mi-séance.

La seconde partie de séance est consacrée à de plus longs relais. L'occasion de s'apercevoir, au cours d'un échange radio, que Stroll est clairement limité dans ce qu'il peut faire par ses blessures ; ainsi, quand son ingénieur lui conseille de compromettre sa trajectoire dans le virage 1 pour privilégier le virage 2, le Canadien lui répond : "Je ne peux pas, à cause de mes mains." Il est d'ailleurs clair qu'il ménage ses poignets dans les virages serrés en se saisissant du dessous de son volant pour pouvoir braquer au maximum. La séance s'achève sur la hiérarchie de la première demi-heure.

