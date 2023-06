Alonso et le titre : "Le championnat est long, on n'abandonnera pas"

Réaliste mais déterminé à ne rien lâcher, Fernando Alonso admet garder un œil sur le classement du championnat. Auteur à Monaco de son meilleur résultat de la saison avec la deuxième place, le double Champion du monde s'est rapproché un peu plus encore de son objectif consistant à renouer tôt ou tard avec la victoire. En attendant, son implacable régularité depuis le début de l'année le place solidement au troisième rang du championnat, à 12 longueurs de Sergio Pérez et 51 de Max Verstappen. C'est plus de deux victoires d'avance pour le Néerlandais sur le pilote Aston Martin, mais la longueur de la saison enjoint Fernando Alonso à ne pas déposer les armes si rapidement.

Sur le papier, l'avantage de performance dont dispose Red Bull sur la concurrence continue d'effrayer. Pour autant, Fernando Alonso a souvenir de s'être retrouvé à la lutte pour le titre en 2010 et en 2012 malgré un matériel moins performant que ses adversaires. De quoi tout faire pour, au moins, entretenir l'espoir.

"Je pense que dans n'importe quelle saison dont je me souvienne, dans les années 2000 ou au début des années 2010, je serais en tête du championnat avec les résultats que j'ai décrochés cette année", estime l'Espagnol. "Mais aujourd'hui, Red Bull et Max dominent tous les Grands Prix. Même avec d'excellents résultats, tu es juste derrière eux à chaque course, alors je ne sais pas."

"Mais on n'avait pas la meilleure voiture en 2010, est on est arrivés en tête du championnat à Abu Dhabi. On n'avait pas la meilleure voiture en 2012 et on s'est quand même battus pour le titre jusqu'au dernier tour au Brésil. Le championnat est long, et on n'abandonnera pas."

En plus de maintenir cette constance, Fernando Alonso sait qu'il doit désormais espérer des faux pas du côté de Red Bull s'il veut se mêler le plus longtemps possible à la lutte pour le titre.

"On aura besoin de week-ends où les Red Bull auront des problèmes, comme Sergio ici [à Monaco], avec un abandon ou aucun point", admet-il. "Et si Max connaît ça une fois ou deux, on sera un peu plus proches au championnat. C'est du sport automobile, tout peut arriver. Mais en rythme pur, je pense que l'on n'a encore aucune chance. Cependant, on n'abandonnera pas, c'est certain."