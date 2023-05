Aston Martin s'explique sur le double arrêt d'Alonso

Alors que la pluie commençait à tomber sur le circuit de Monte-Carlo et détrempait une partie du tracé, Aston Martin a fait le choix de rappeler Fernando Alonso, alors deuxième, au stand pour remplacer ses pneus durs par des gommes mediums.

Au tour suivant, c'était le leader Max Verstappen qui s'immobilisait, mais pour chausser des gommes intermédiaires au moment où la pluie redoublait d'intensité et rendait impossible le pilotage en slicks. Alonso a dû faire de même, perdant dans l'affaire une vingtaine de secondes sur son rival.

Si la décision n'a pas eu d'incidence sur sa course, et si l'Espagnol a estimé que la victoire était un objectif impossible ce dimanche compte tenu du rythme de Verstappen, elle interpelle néanmoins. Interrogé par F1TV sur les raisons ayant poussé les stratèges d'Aston à opter pour des slicks, Mike Krack a évoqué un mauvais radar météo !

"Nous pensions que ce ne serait qu'une courte averse, notre radar n'était pas très bon parce que nous ne nous attendions pas à de la pluie, en fait", a révélé le directeur d'équipe. "[Mais] elle est tombée, et elle a été beaucoup plus intense que ce à quoi nous nous attendions."

"Nous devions rentrer [au stand] parce que les pneus durs avaient accumulé beaucoup de tours et qu'ils commençaient à se rafraîchir. [Dans ces conditions], vous glissez vraiment beaucoup. À ce moment là, ici [dans les stands], il ne pleuvait pas encore, ou que très peu, et nous pensions qu'avec la température élevée au sol que cela allait rapidement sécher."

"Donc nous avons décidé de chausser les mediums. Dès que Fernando a quitté [les stands], la pluie est vraiment tombée et nous avons dû faire un autre arrêt, malheureusement. Ce n'était pas un pari, il y a eu une prise de décision, qui n'a pas été bonne. Avec le recul, cela n'aurait pas changé grand-chose, pour être honnête. Max a été performant aujourd'hui."

Le directeur a également précisé pourquoi les pneus durs ont été retenus pour le départ de la course. "Nous avons pris le départ avec des pneus différents pour faire quelque chose de différent, parce que nous étions assez certain que [Verstappen] allait partir avec les mediums, à cause de la performance au départ", a-t-il précisé. "Ensuite, nous nous sommes dits 'Voyons comment se passe la course un peu plus tard' étant donné notre stratégie différente."

"Nous visions la victoire, donc nous voulions faire quelque chose de différent. Mais nous avons vu rapidement que Max, même en gérant ses mediums – et il l'a très bien fait je dois dire, nous étions impressionnés… À un moment, vous vous rendez compte que l'écart est trop grand. Nous ne devions pas être mécontents. Cette deuxième place est notre meilleur résultat de la saison. Nous devons simplement travailler un peu plus dur sur notre voiture."