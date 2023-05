Verstappen passe entre les gouttes : "C'était super difficile"

Ce dimanche 28 mai 2023, Max Verstappen est devenu le pilote le plus victorieux pour le compte de Red Bull, avec 39 succès, et l'on peut affirmer assez facilement que le Néerlandais a détrôné Sebastian Vettel avec la manière.

Partant depuis la pole position, Verstappen a d'abord dû mener une course d'attente en raison du risque de pluie élevé en seconde partie de course et de la stratégie choisie par Fernando Alonso, qui disposait de gommes dures plus endurantes. Cela a eu pour conséquence de rendre le pilotage de sa RB19 plus périlleux puisque ses pneus mediums ont rapidement passé leur durée de vie.

Avec des enveloppes en plein graining et un Alonso toujours le couteau entre les dents, Verstappen a également dû gérer le rapide changement de conditions en fin de course, une fois que la pluie est tombée.

"C'était assez difficile parce que nous étions en médiums au départ et que Fernando était en pneus durs. Nous ne voulions pas [étirer le premier relais] mais nous devions rester en piste", a expliqué Verstappen, qui a bouclé un relais de 56 tours en mediums.

"La pluie arrivait, nous ne savions pas vraiment ce qui se passait. Il a fallu quelques tours pour passer cette phase de graining et le rythme s'est un peu accéléré mais c'était toujours très délicat. La pluie a gagné en intensité tour après tour donc nous avons dû prendre la décision de passer aux intermédiaires mais c'était incroyablement glissant. Quand vous êtes loin en tête, vous ne voulez pas trop attaquer mais vous ne voulez pas non plus perdre trop de temps. C'est donc assez difficile, ce scénario. J'ai touché le mur à plusieurs reprises, c'était super difficile, mais c'est Monaco."

Avant de regagner les stands pour chausser les intermédiaires, Verstappen s'est fait une belle frayeur en touchant le rail à l'entrée du Portier. La faible vitesse et l'angle de l'impact ont permis au double Champion du monde en titre de s'en tirer sans dégâts.

"J'ai bloqué l'arrière et je n'ai pas pu m'en sortir alors j'ai simplement essayé de contrôler [la voiture] avec un peu de drift. Heureusement, le mur l'a empêché de glisser encore plus", a-t-il expliqué. "C'est super sympa de gagner, surtout avec la façon dont nous l'avons fait aujourd'hui avec la météo, en restant calmes et en ramenant la voiture en un seul morceau. Nous avons également marqué beaucoup de points pour l'équipe, c'est super."

Red Bull score 25 points à l'issue de ce week-end, tous au crédit de Verstappen. Compte tenu du zéro pointé de son coéquipier Sergio Pérez, le #1 s'envole en tête du championnat avec 39 points d'avance.