Du nouveau à Suzuka mais Alpine se projette "sur quatre ou six mois"

Il faut remonter à la saison 2016, celle du retour de Renault avec un programme d'usine, pour trouver trace d'un zéro pointé après trois Grands Prix à Enstone. À l'issue du Grand Prix d'Australie, Alpine n'a toujours pas ouvert son compteur et pointe à la dernière place du championnat constructeurs, la faute à une monoplace incapable de jouer le top 10 à la régulière.

Esteban Ocon et Pierre Gasly se démènent comme ils le peuvent avec le matériel à leur disposition, et le passage en Q2 à Melbourne du premier cité n'est qu'une infime éclaircie dans un ciel obscur. De la patience, c'est ce qu'il faudra pour remonter la pente et les deux pilotes ne cessent de le répéter. Quant à l'A524, combien de temps faudra-t-il pour la voir réellement évoluer ?

"Je ne peux pas vous donner de chiffre, il s'agira de petites étapes les unes après les autres", prévient Pierre Gasly. "Quand exactement serons-nous en mesure de nous battre là où nous devons le faire ? Je ne peux pas vous donner de réponse. [...] Je sais, et nous savons dans quelle position nous sommes. Et je sais que nous n'y resterons pas, j'ai confiance en l'équipe pour trouver les solutions, pour améliorer la performance."

Le pilote tricolore confirme néanmoins que la monoplace évoluera pour la première fois la semaine prochaine à l'occasion du Grand Prix du Japon, mais plusieurs autres écuries feront de même pour la première fois de la saison.

"J'ai entendu dire que beaucoup de gens viendront avec de nouvelles pièces à Suzuka", souligne-t-il. "Je pense que c'est une bonne chose de commencer à travailler sur notre voiture et de voir l'effet que ça produit. Ce sera un pas en avant par rapport à notre situation actuelle, nous avons besoin de toutes les améliorations possibles en matière de performance. C'est donc positif."

"Je sais qu'il y en aura d'autres plus tard. Mais je pense que pour l'instant, il s'agit surtout d'essayer d'avoir une vision d'ensemble, de savoir si nous nous en tenons à ce concept de voiture que nous avons ou si nous essayons de partir vers quelque chose d'un peu plus original."

C'est la Formule 1, ça prend du temps et personne n'aime être patient en Formule 1. Mais il faut l'être.

Hasard du calendrier, la F1 retrouvera un circuit qu'elle a visité pour la dernière fois il y a moins de six mois, et où les mêmes pneus seront utilisés. De quoi offrir un point de comparaison intéressant, qui confirmera sans doute ce que le clan Alpine sait déjà. Le plan de développement, lui, est défini à long terme.

"Je pense que nous savons exactement, par rapport à l'année dernière, ce qui est pire et ce qui est pareil", explique Pierre Gasly. "Il s'agit surtout de franchir ces étapes et de voir comment ça nous place... Je pense que nous ne nous projetons pas sur deux ou trois semaines, mais plutôt sur quatre ou six mois, et que nous essayons de mettre au point un package qui soit plus solide pour la fin de l'année."

Alors que, sous la direction de Bruno Famin, l'écurie d'Enstone vit un nouvel épisode de transformation et a subi un remaniement technique il y a quelques semaines, l'effet sur les résultats ne peut pas être immédiat. Et c'est finalement la partie la plus dure à vivre.

"Un plan a été mis en place pour essayer de s'améliorer", rappelait dimanche Pierre Gasly au micro de Canal+. "Après, il faut être aussi réalistes, c'est la Formule 1, ça prend du temps et personne n'aime être patient en Formule 1. Mais il faut l'être, et j'ai confiance en l'équipe pour trouver des solutions et les améliorations dont on va avoir besoin. Ça va prendre du temps, il ne faut pas se le cacher."